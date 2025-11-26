金融股要贏0050很難？鄉民：成長性差太多比不下去

PTT股板一篇討論金融股與0050報酬差異的心得文引發大量回應。原PO整理今年前五大金融股報酬後感嘆「金融股要贏0050很難」，並認為若把AI長期題材納入考量，0050的長期優勢更明顯。貼文一出，立刻引來網友從配息、風險、投資目的等角度熱烈討論。

原PO列出今年金融股報酬前五名，包括聯邦銀、永豐金、台中銀、彰銀與中信金，其中最高報酬達38.8%。但對照0050今年26.67%的報酬，再加上台積電等科技股的長期成長性，他認為金融股整體仍難超越0050。原PO強調金融股檔數多、需選股，而0050則能一次持有龍頭企業，長期投資力道更強。

不少人認為原PO的比較方向「本來就合理」，金融股若與以科技股為主力的0050比成長確實吃虧。留言多聚焦於兩者屬性不同，例如「你都說金融股了」、「投資金融股的沒有要贏0050吧」、「金融股就不是科技股，有這些報酬很不錯了」、「買金融不是要穩定嗎 追求成長是不是誤會什麼」、「95%的股票都打不贏0050...」。也有網友強調防禦性才是金融股的核心價值，包括「買金融股百張就是每天可以睡好覺 股災不會衝動亂賣」、「前幾天大盤大跌的時候金融股相對波動就很小」。

另一派網友認為原PO的比較方式過度簡化，「這個結論有加入配股之後填息的部分嗎？」、「台灣會跟上降息?」、「買金融的目的就是分散風險 不是跟0050拼輸贏」。有人進一步質疑兩者本就不該並列比較，「誰期待會贏？」、「為什麼你會有金融股贏不贏0050的問題...」、「金融股和成長股比？這不是喜憨兒都已知？」。也有網友從需求面出發提醒，金融股本就服務不同族群，例如「60幾歲退休老人要的是什麼？金融股至少政府不會讓他倒」、「穩定不選美國公債選台灣金融股不知道在想什麼」。

