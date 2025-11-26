快訊

熱度分化…高股息定期定額大洗牌！00918狂升78％成今年最大黑馬

聯合新聞網／ 綜合報導
最新定期定額數據顯示，高股息ETF人氣明顯分化，僅00918、00919與0056三檔持續成長，其中00918今年定期定額戶數大增78%，成為存股族最受關注的新焦點。中央社
最新定期定額數據顯示，高股息ETF人氣明顯分化，僅00918、00919與0056三檔持續成長，其中00918今年定期定額戶數大增78%，成為存股族最受關注的新焦點。中央社

在長期投資風氣帶動下，愈來愈多人透過定期定額ETF參與市場。尤其今年市值型ETF表現亮眼，使得更多人願意以定期定額方式參與市場。

相較下，定期定額布局高股息ETF的戶數成長出現明顯分化，可見市場更精準挑選「具成長性的高股息」產品長線布局，不再是全面追逐殖利率。

根據投信投顧公會10月最新數據，共有8檔高股息ETF定期定額高股息的戶數超過1萬戶以上，今年以來整體高股息ETF定期定額扣款戶成長9%；然而，近半年幾檔大型高股息ETF人氣衰退，連帶定期定額戶數也減少1.79%。

8檔高股息ETF定期定額人數破萬 僅3檔持續正成長

ETF代號ETF簡稱近6個月定期定額戶數成長率(%)今年以來定期定額戶數成長率(%)近2年含息報酬率(%)
00918大華優利高填息3037.46%78.3%31.53
00919群益台灣精選高息5.76%21.7%23.42
0056元大高股息4.48%21.0%21.87
00878國泰永續高股息-4.93%8.0%18.06
00713元大台灣高息低波-8.89%5.0%22.20
00940元大台灣價值高息-14.36%-29.2%N/A
00929復華台灣科技優息-18.69%-36.8%11.59
00915凱基優選高股息30-31.88%-38.4%20.22
整體高股息ETF-1.79%9.0%n/a

資料來源：投信投顧公會、CMONEY；定期定額統計至2025/10；含息報酬率統計至2025/11/19；報酬率以台幣計價；以今年以來定期定額戶數成長率排序

進一步觀察前述的8檔高股息ETF近半年定期定額戶數增減，呈現下滑的包含國泰永續高股息（00878）、元大台灣價值高息（00940）、復華台灣科技優息（00929）等大型高股息ETF，衰退最多的則為凱基優選高股息30（00915），扣款戶減少超過3成最多。數據顯示，儘管00878與00713今年以來訂定額戶數微幅成長，但下半年頹勢轉趨明顯。

至於定期定額扣款人數持續成長的高股息ETF共有3檔，分別是大華優利高填息30（00918）、群益台灣精選高息（00919）和元大高股息（0056）。

其中00918今年定期定額戶數成長最顯著，由年初的5725戶起步，到10月底定期定額人數已突破萬戶大關，今年以來成長幅度高達78.3%，成長率居冠。

市場專家分析，隨投資人對投資觀念的提升，當前市場資金選擇高股息ETF時，不再只是「單看殖利率」，而是進階追求「具成長力的高股息」標的。

00918能夠吸引高股息ETF投資人目光，主要還是與其強力填息動能有關。

方能在報酬表現以及投資人的投入上雙雙亮眼，更在成立不到3年內含息報酬率就突破100%，是5大季配高股息ETF中最快，展現高股息ETF中少見的成長爆發力。

而00918即將於12月中除息，本次是否能像前兩季一樣持續展現有「利」的填息動能，也一樣受到市場關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

熱度分化…高股息定期定額大洗牌！00918狂升78％成今年最大黑馬

在長期投資風氣帶動下，愈來愈多人透過定期定額ETF參與市場。尤其今年市值型ETF表現亮眼，使得更多人願意以定期定額方式參與市場。 相較下，定期定額布局高股息ETF的戶數成長出現明顯分化，可見市場

