熱度分化…高股息定期定額大洗牌！00918狂升78％成今年最大黑馬
在長期投資風氣帶動下，愈來愈多人透過定期定額ETF參與市場。尤其今年市值型ETF表現亮眼，使得更多人願意以定期定額方式參與市場。
相較下，定期定額布局高股息ETF的戶數成長出現明顯分化，可見市場更精準挑選「具成長性的高股息」產品長線布局，不再是全面追逐殖利率。
根據投信投顧公會10月最新數據，共有8檔高股息ETF定期定額高股息的戶數超過1萬戶以上，今年以來整體高股息ETF定期定額扣款戶成長9%；然而，近半年幾檔大型高股息ETF人氣衰退，連帶定期定額戶數也減少1.79%。
8檔高股息ETF定期定額人數破萬 僅3檔持續正成長
|ETF代號
|ETF簡稱
|近6個月定期定額戶數成長率(%)
|今年以來定期定額戶數成長率(%)
|近2年含息報酬率(%)
|00918
|大華優利高填息30
|37.46%
|78.3%
|31.53
|00919
|群益台灣精選高息
|5.76%
|21.7%
|23.42
|0056
|元大高股息
|4.48%
|21.0%
|21.87
|00878
|國泰永續高股息
|-4.93%
|8.0%
|18.06
|00713
|元大台灣高息低波
|-8.89%
|5.0%
|22.20
|00940
|元大台灣價值高息
|-14.36%
|-29.2%
|N/A
|00929
|復華台灣科技優息
|-18.69%
|-36.8%
|11.59
|00915
|凱基優選高股息30
|-31.88%
|-38.4%
|20.22
|整體高股息ETF
|-1.79%
|9.0%
|n/a
資料來源：投信投顧公會、CMONEY；定期定額統計至2025/10；含息報酬率統計至2025/11/19；報酬率以台幣計價；以今年以來定期定額戶數成長率排序
進一步觀察前述的8檔高股息ETF近半年定期定額戶數增減，呈現下滑的包含國泰永續高股息（00878）、元大台灣價值高息（00940）、復華台灣科技優息（00929）等大型高股息ETF，衰退最多的則為凱基優選高股息30（00915），扣款戶減少超過3成最多。數據顯示，儘管00878與00713今年以來訂定額戶數微幅成長，但下半年頹勢轉趨明顯。
至於定期定額扣款人數持續成長的高股息ETF共有3檔，分別是大華優利高填息30（00918）、群益台灣精選高息（00919）和元大高股息（0056）。
其中00918今年定期定額戶數成長最顯著，由年初的5725戶起步，到10月底定期定額人數已突破萬戶大關，今年以來成長幅度高達78.3%，成長率居冠。
市場專家分析，隨投資人對投資觀念的提升，當前市場資金選擇高股息ETF時，不再只是「單看殖利率」，而是進階追求「具成長力的高股息」標的。
00918能夠吸引高股息ETF投資人目光，主要還是與其強力填息動能有關。
方能在報酬表現以及投資人的投入上雙雙亮眼，更在成立不到3年內含息報酬率就突破100%，是5大季配高股息ETF中最快，展現高股息ETF中少見的成長爆發力。
而00918即將於12月中除息，本次是否能像前兩季一樣持續展現有「利」的填息動能，也一樣受到市場關注。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
