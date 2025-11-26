降息不等於長天期美債ETF就會噴？資深分析師點破投資人最大誤會

快訊

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
分析師股添樂指出，降息主要牽動短天期利率，長天期美債價格並不必然受惠；投資人應把重點放在穩定債息收入。圖／聯合報系資料照片
在投資節目《ETF怎麼買》中，主持人小余兒邀請資深分析師「股添樂」解析美國九月重啟降息循環後，長天期美債ETF是否能成為市場焦點。

股添樂指出，多數投資人將降息視為長天期債券價格走揚的催化劑，但從歷史經驗來看，這項期待「可能放錯地方」。

長天期美債不一定會因降息上漲：與短天期受影響方向不同

股添樂表示，降息主要影響的是「短天期利率」，而長天期殖利率則取決於經濟成長與通膨預期，兩者並非降息可以直接牽動的項目。

因此...投資人常見的「降息＝長天期債券一定上漲」的想法並不完全正確

股添樂強調，長天期美債ETF本質上是美國發行的長天期債券，從固定收益角度來看問題較少，但若期待藉由降息博取資本利得，可能會落入錯誤判斷。

他建議投資人將焦點放在「可以穩定領到的債息收入」，價格若有上漲則視為額外收益。

挑債券ETF的兩大指標：誰發行的及天期

節目中也談到如何從眾多債券ETF進行挑選。股添樂將關鍵拆解為兩項：

1.由誰發行？政府還是公司

政府公債殖利率較低、穩定性高

公司債利率較高，殖利率更具吸引力

2.天期長短（短天期與長天期）

短天期受利率變化影響小、價格波動低

長天期則對利率敏感度高，波動相對明顯

他認為，若希望穩定領息，可從公債著手；若在相對安全的基礎上追求更高殖利率，公司債ETF也是值得研究的方向。

目前市場上多檔投資級公司債ETF的殖利率甚至高於股票，對長期資產配置的投資人而言具一定吸引力。

債券非只屬於高資產族群 小資族能利用ETF入手

針對「債券是否只適合高資產族群」的疑慮，股添樂表示，雖然過去多以高資產投資者為主要客群，但在ETF普及後...

一般投資人也能以小額方式參與配置；他提到，當股市位於相對高點、投資人「買不下手」時，將部分資金轉入債券ETF作為平衡亦是合理策略。

他補充，台股加權指數目前殖利率不足3%，但多檔債券ETF的殖利率落在4至5%以上，具備明顯吸引力。

高股息跟債券ETF：最大差異在風險承受度

對於如何在高股息ETF與債券ETF中選擇，股添樂強調兩者屬性完全不同：

高股息ETF本質仍是股票：波動度較高

債券ETF波動較小：能提供較穩定的債息收入

他直言：「如果連股票的波動都難以忍受，買債券就對了」；但若能承擔較高風險換取更好的資本利得，高股息ETF才可能是合適選項。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

