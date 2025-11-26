快訊

台幣太便宜！《經濟學人》警告的「台灣病」有道理嗎？

獨／排隊級酸菜魚又少一間！台北東區「吾二酸菜魚」低調熄燈了

耳機也收！Meta智慧眼鏡推舊換新方案 AirPods 3、Galaxy Buds 3都適用

聯準會放鴿、台股重返2萬7！法人看好00922後勢：AI趨勢未變還吃低碳紅利

聯合新聞網／ 綜合報導
台股近期走勢動蕩。台股示意圖／中央社
台股近期走勢動蕩。台股示意圖／中央社

台股近期走勢震盪，加權指數上週五受到AI泡沫疑慮、美國聯準會鷹派發言影響而慘崩千點、失守季線，但隨聯準會轉鴿，金融市場預期12月降息可能性飆升至8成，美國股市應聲大漲，台股25日上漲407點收復季線，今（26）日延續漲勢站上27,000點大關。

國泰投信表示，股市在高檔震盪階段，市場對消息面反應更敏感，短線波動加劇，但AI產業長期趨勢不變，建議投資人採取定期定額或逢低買進策略，透過市值型ETF如國泰台灣領袖50（00922），參與台股長期成長。

00922基金經理人蘇鼎宇表示，美國總統川普重返白宮後，移民政策趨嚴並祭出高額關稅，使企業為降低成本而限縮人力，製造業勞力供給面臨挑戰，加速自動化進程。

聯準會在抑制通膨與維護勞動力之間權衡，如今擔心就業市場惡化的態勢顯著大於通膨壓力，政策重心逐漸轉向保護勞動力，隨近期聯準會官員暗示貨幣政策將放寬，重燃市場樂觀情緒，資金回流風險性資產，其中科技類股再度領漲，成為大盤反彈的主要推手。

為何降息對科技股如此重要？蘇鼎宇表示，現今國家及企業間的AI軍備競賽打得如火如荼，大型雲端服務供應商（CSP）如微軟、亞馬遜、Google及Meta不斷調升資本支出，法人統計11家CSP業者今年的資本支出已達4,689億美元，明年更上看6,000億美元。

這些企業勢必仰賴大量借款，聯準會降息意味資金成本降低，對AI基礎建設是一大利多。

然科技股評價位居相對高檔，加上近期聯準會受到美國政府先前關門，導致數據延遲公布影響，多空訊息反覆，市場情緒擺盪，導致波動幅度擴大，不過在企業獲利持續成長下，AI產業長期趨勢仍具吸引力。

蘇鼎宇表示，在台股震盪之際，建議投資人選擇與大盤連動性高的市值型ETF，如00922與加權指數相關係數達0.99，可跟隨市場成長同步布局。

00922追蹤「MSCI台灣領袖50精選指數」，主要成分股包括台積電、鴻海、台達電、聯發科、富邦金、中信金等，半導體業占比達51.36%、金融保險占比13.44%，另涵蓋電腦及周邊設備、電子零組件等產業，反映台股核心企業動能，適合在現階段透過定期定額、逢低加碼策略，長期參與台股市值成長。

00922追蹤指數納入低碳轉型分數，提前因應企業減碳趨勢。隨著碳費將於2026年1月正式上路，依據企業減碳成效，碳費每噸從最低10元至最高300元不等，成本差距高達30倍，而且只會越來越貴，對企業競爭力影響不容小覷。

低碳轉型已成未來核心課題，投資人可透過00922搶先布局，兼顧產業龍頭與減碳趨勢，有望掌握長期成長契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00922國泰台灣領袖50ETF基金

相關新聞

金融股要贏0050很難？鄉民：成長性差太多比不下去

PTT股板一篇討論金融股與0050報酬差異的心得文引發大量回應。原PO整理今年前五大金融股報酬後感嘆「金融股要贏0050很難」，並認為若把AI長期題材納入考量，0050的長期優勢更明顯。貼文一出，立刻

熱度分化…高股息定期定額大洗牌！00918狂升78％成今年最大黑馬

在長期投資風氣帶動下，愈來愈多人透過定期定額ETF參與市場。尤其今年市值型ETF表現亮眼，使得更多人願意以定期定額方式參與市場。 相較下，定期定額布局高股息ETF的戶數成長出現明顯分化，可見市場

降息不等於長天期美債ETF就會噴？資深分析師點破投資人最大誤會

在投資節目《ETF怎麼買》中，主持人小余兒邀請資深分析師「股添樂」解析美國九月重啟降息循環後，長天期美債ETF是否能成為市場焦點。 股添樂指出，多數投資人將降息視為長天期債券價格走揚的催化劑，但

聯準會放鴿、台股重返2萬7！法人看好00922後勢：AI趨勢未變還吃低碳紅利

台股近期走勢震盪，加權指數上週五受到AI泡沫疑慮、美國聯準會鷹派發言影響而慘崩千點、失守季線，但隨聯準會轉鴿，金融市場預期12月降息可能性飆升至8成，美國股市應聲大漲，台股25日上漲407點收復季線，今（26）日延續漲勢站上27,000點大關。 國泰投信表示，股市在高檔震盪階段，市場對消息面反應更敏感，短線波動加劇，但AI產業長期趨勢不變，建議投資人採取定期定額或逢低買進策略，透過市值型ETF如國泰台灣領袖50（00922），參與台股長期成長。

高股息只配不會漲？杉本點名00918「去年到現在資本利得正成長」：00878、00919也不差

高股息ETF配息所提供的現金流，對於投資人來說真的幫助很大，因為有穩定的現金流，也對生活中提供了不少的保障，那在高股息ETF有很會配息，又很會漲的嗎？ 有的！請看杉本的圖文分享： 杉本針對三檔季配

避險買盤湧向債市！00982B、00966B近三月報酬衝上6.2％寫新高

隨著美國最新經濟數據顯示景氣轉弱，加上美國財政部長貝森特（Scott Bessent）釋出聯準會（Fed）主席人選將於耶誕節前底定的消息，市場不確定性消除，避險買盤大舉卡位債市。受此激勵，美債殖利率2

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。