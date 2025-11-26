高股息只配不會漲？杉本點名00918「去年到現在資本利得正成長」：00878、00919也不差
高股息ETF配息所提供的現金流，對於投資人來說真的幫助很大，因為有穩定的現金流，也對生活中提供了不少的保障，那在高股息ETF有很會配息，又很會漲的嗎？
有的！請看杉本的圖文分享：
杉本針對三檔季配高股息ETF進行分析00918、00919、00878，我們可由表中發現，從2024Q1~2025Q3，唯一資本利得正成長的是00918：
資本利得報酬率：2.5%
配息報酬率：21.65%
總報酬率：24.15%
00919
資本利得報酬率：– 4.55%
配息報酬率：18.40%
總報酬率：13.85%
00878最近則是因為除息的關係，表現相對弱一些
資本利得報酬率：–6.40%
配息報酬率：15.35%
總報酬率：8.95%
00918目前受益人數為25.6萬人，目前是790億規模，未達1000億以上，可以說是低調的黑馬，杉本預估2025年整年度配息約2.44元，以目前股價22.10來說，年化殖利率也有11.0%。
◎本文內容已獲 杉本來了 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
