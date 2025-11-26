快訊

中國最強連鎖「瑞幸咖啡」12月登台？現場施工照片曝光

廉世彬遭韓籍經紀人長期性騷擾求助身心科 台灣經紀人怒開嗆

經典賽／大谷宣布參戰「災難級消息」 韓媒憂慮：對日本是否該放棄

聽新聞
0:00 / 0:00

避險買盤湧向債市！00982B、00966B近三月報酬衝上6.2％寫新高

聯合新聞網／ 綜合報導
美國經濟數據走弱，加上Fed主席人選將於耶誕節前底定，不確定性大幅降低，避險資金湧入債市；10年期美債殖利率回落至4%附近，帶動投資級債ETF強勢上揚，00982B、00966B近三月含息報酬均達6.2%，領跑同族群。（路透）
美國經濟數據走弱，加上Fed主席人選將於耶誕節前底定，不確定性大幅降低，避險資金湧入債市；10年期美債殖利率回落至4%附近，帶動投資級債ETF強勢上揚，00982B、00966B近三月含息報酬均達6.2%，領跑同族群。（路透）

隨著美國最新經濟數據顯示景氣轉弱，加上美國財政部長貝森特（Scott Bessent）釋出聯準會（Fed）主席人選將於耶誕節前底定的消息，市場不確定性消除，避險買盤大舉卡位債市。受此激勵，美債殖利率25日全面走低，10年期公債殖利率回測4%整數大關，進一步點燃投資級債ETF多頭行情。

法人指出，在降息預期與避險需求雙重驅動下，包括FT投資級債（00982B）、兆豐US優選投等債（00957B）等，近三月含息總報酬率均突破5%，成為資金停泊首選。

觀察近期債市變化，美國就業與消費動能疲態漸露，成為驅動債市上漲的主因。最新數據顯示，美國9月PPI年增率回落至2.6%，低於市場預期；9月零售銷售月增率放緩至0.2%，加上11月商諮會消費者信心指數驟降至88.7，遠低於預期的93.3，顯示經濟動能顯著趨緩。

此外，聯準會人事佈局也傳出新進展。財長貝森特25日透露，川普可能在耶誕節前公佈新任Fed主席人選，目前白宮經濟顧問主任哈塞特（Kevin Hassett）被視為領跑者。貝森特主張Fed應回歸金融危機前的「幕後角色」，淡化市場干預。在經濟數據降溫與政策時間表明確化的助攻下，市場對12月降息信心大增，根據最新期貨市場數據，12月FOMC降息機率已來到79.4%。

受上述利多激勵，紐約債市25日尾盤買氣湧現。對貨幣政策敏感的2年期公債殖利率下探逾2個基點至3.463%；指標性的10年期公債殖利率滑落逾3個基點至4.004%，逼近4%關鍵心理關卡；30年期公債殖利率亦下滑至4.661%。債券價格獲得強力支撐，吸引長線資金進場佈局。

針對現階段債市操作，FT投資級債（00982B）經理人洪慧珊表示，儘管殖利率回落，但目前投資級公司債殖利率仍處於5%以上的相對高檔，提供了極佳的進場「甜蜜點」。洪慧珊分析，投資級債發行公司多為體質穩健的國際大型企業，違約風險極低，且長天期債券對利率變動敏感度較高。她強調，在Fed政策重心轉向「力保就業」的當下，投資人現階段進場，除了能鎖定高息收，未來隨著降息循環延續，更有機會獲取可觀的資本利得空間。

這股債市多頭氛圍已直接反映在ETF績效上，呈現族群性齊揚的態勢。據最新統計，FT投資級債（00982B）與統一ESG投等債15+（00966B）表現最為剽悍，近三月含息總報酬率雙雙衝上6.2%，並列績效冠軍；兆豐US優選投等債（00957B）則以6.1%緊追在後。此外，包括群益ESG投等債20+（00937B）、新光BBB投等債20+（00970B）及元大優息投等債（00968B）報酬率均達5.9%。法人分析，前段班標的含息報酬率普遍落在5.7%至6.2%區間，顯示在降息預期下，投資級債已成為當前平衡資產風險的核心配置。

近期投資等級債ETF績效

代號股票名稱收盤價
(元)		近三月總報酬率(%)今年以來總報酬率(%)
00982BFT投資級債20+10.16.23.1
00966B統一ESG投等債15+14.36.22.3
00957B兆豐US優選投等債13.96.12.7
00937B群益ESG投等債20+15.25.93.1
00970B新光BBB投等債20+9.65.92.4
00968B元大優息投等債9.55.93.5
00980B台新特選IG債10+9.75.82.2
00948B中信優息投資級債9.75.72.8
00959B大華投等美債15Y+9.65.73.6
資料來源：CMoney

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00982BFT投資級債20+ 00957B兆豐US優選投等債 00970B新光BBB投等債20＋ 00937B群益ESG投等債20+ 00968B元大優息投等債 00966B統一ESG投等債15+

延伸閱讀

記憶體缺貨南亞科、華邦電受惠...但電腦廠要完？專家：若真缺貨到2027不樂觀

00918紅什麼…為何跑贏00713與00919？棒棒：成分股、填息率、抗跌力全面拆解

Fed降息機率八成！資金大逃股、狂湧債券ETF…00982B、00957B三月報酬衝上5％

欣興、南電、景碩股價起起落落？專家看好「成長週期展開」：AI晶片需求大

相關新聞

高股息只配不會漲？杉本點名00918「去年到現在資本利得正成長」：00878、00919也不差

高股息ETF配息所提供的現金流，對於投資人來說真的幫助很大，因為有穩定的現金流，也對生活中提供了不少的保障，那在高股息ETF有很會配息，又很會漲的嗎？ 有的！請看杉本的圖文分享： 杉本針對三檔季配

避險買盤湧向債市！00982B、00966B近三月報酬衝上6.2％寫新高

隨著美國最新經濟數據顯示景氣轉弱，加上美國財政部長貝森特（Scott Bessent）釋出聯準會（Fed）主席人選將於耶誕節前底定的消息，市場不確定性消除，避險買盤大舉卡位債市。受此激勵，美債殖利率2

Fed降息機率八成！資金大逃股、狂湧債券ETF…00982B、00957B三月報酬衝上5％

隨著美國聯準會（Fed）12月降息預期持續升溫，全球金融市場近期波動加劇，資金避險需求湧現，大舉轉進債券市場，帶動投資級債ETF族群展開一波強勁的多頭攻勢。法人指出，在經濟數據降溫與利率見頂的雙重驅動

周休三日推不動？如同要0056投資人改買0050一樣難…因「信念」根深柢固

最近不是周休三日的連署過關了嗎，依規定勞動部要聽取提案方的意見，並在12月7日前具體回應。 我大概猜得到回應的內容會是什麼了，不外乎是經徵詢多數機關、團體不贊成此提議，爰不予參採吧。 其實

台股原型ETF巨頭近一月版圖變化…統一00981A人氣、規模增幅雙冠王

近期台股進入高檔震盪，投資人帶著鈔票用腳投票，使規模300億元以上的台股原型ETF人氣和資金流向出現分化。ETF達人指出，主動式和市值型ETF人氣上升，但高股息ETF多數卻出現人氣消散跡象，兩極化趨勢

24歲女靠買006208、VOO、0050⋯月薪4萬存到第一桶金！

在物價飆漲的現代，存錢對年輕人而言是一大壓力。一名24歲網友在Dcard分享自己工作約兩年、月薪約4萬元，靠定期定額存股與美股投資，資產累積突破百萬元，引發大量討論。網友一方面祝賀其年紀輕輕達標、稱讚投資觀念正確，另一方面也對「兩年就破百萬」的存錢速度感到驚訝，質疑是否有額外存款基礎或資訊未完全揭露。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。