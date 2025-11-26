避險買盤湧向債市！00982B、00966B近三月報酬衝上6.2％寫新高
隨著美國最新經濟數據顯示景氣轉弱，加上美國財政部長貝森特（Scott Bessent）釋出聯準會（Fed）主席人選將於耶誕節前底定的消息，市場不確定性消除，避險買盤大舉卡位債市。受此激勵，美債殖利率25日全面走低，10年期公債殖利率回測4%整數大關，進一步點燃投資級債ETF多頭行情。
法人指出，在降息預期與避險需求雙重驅動下，包括FT投資級債（00982B）、兆豐US優選投等債（00957B）等，近三月含息總報酬率均突破5%，成為資金停泊首選。
觀察近期債市變化，美國就業與消費動能疲態漸露，成為驅動債市上漲的主因。最新數據顯示，美國9月PPI年增率回落至2.6%，低於市場預期；9月零售銷售月增率放緩至0.2%，加上11月商諮會消費者信心指數驟降至88.7，遠低於預期的93.3，顯示經濟動能顯著趨緩。
此外，聯準會人事佈局也傳出新進展。財長貝森特25日透露，川普可能在耶誕節前公佈新任Fed主席人選，目前白宮經濟顧問主任哈塞特（Kevin Hassett）被視為領跑者。貝森特主張Fed應回歸金融危機前的「幕後角色」，淡化市場干預。在經濟數據降溫與政策時間表明確化的助攻下，市場對12月降息信心大增，根據最新期貨市場數據，12月FOMC降息機率已來到79.4%。
受上述利多激勵，紐約債市25日尾盤買氣湧現。對貨幣政策敏感的2年期公債殖利率下探逾2個基點至3.463%；指標性的10年期公債殖利率滑落逾3個基點至4.004%，逼近4%關鍵心理關卡；30年期公債殖利率亦下滑至4.661%。債券價格獲得強力支撐，吸引長線資金進場佈局。
針對現階段債市操作，FT投資級債（00982B）經理人洪慧珊表示，儘管殖利率回落，但目前投資級公司債殖利率仍處於5%以上的相對高檔，提供了極佳的進場「甜蜜點」。洪慧珊分析，投資級債發行公司多為體質穩健的國際大型企業，違約風險極低，且長天期債券對利率變動敏感度較高。她強調，在Fed政策重心轉向「力保就業」的當下，投資人現階段進場，除了能鎖定高息收，未來隨著降息循環延續，更有機會獲取可觀的資本利得空間。
這股債市多頭氛圍已直接反映在ETF績效上，呈現族群性齊揚的態勢。據最新統計，FT投資級債（00982B）與統一ESG投等債15+（00966B）表現最為剽悍，近三月含息總報酬率雙雙衝上6.2%，並列績效冠軍；兆豐US優選投等債（00957B）則以6.1%緊追在後。此外，包括群益ESG投等債20+（00937B）、新光BBB投等債20+（00970B）及元大優息投等債（00968B）報酬率均達5.9%。法人分析，前段班標的含息報酬率普遍落在5.7%至6.2%區間，顯示在降息預期下，投資級債已成為當前平衡資產風險的核心配置。
近期投資等級債ETF績效
|代號
|股票名稱
|收盤價
(元)
|近三月總報酬率(%)
|今年以來總報酬率(%)
|00982B
|FT投資級債20+
|10.1
|6.2
|3.1
|00966B
|統一ESG投等債15+
|14.3
|6.2
|2.3
|00957B
|兆豐US優選投等債
|13.9
|6.1
|2.7
|00937B
|群益ESG投等債20+
|15.2
|5.9
|3.1
|00970B
|新光BBB投等債20+
|9.6
|5.9
|2.4
|00968B
|元大優息投等債
|9.5
|5.9
|3.5
|00980B
|台新特選IG債10+
|9.7
|5.8
|2.2
|00948B
|中信優息投資級債
|9.7
|5.7
|2.8
|00959B
|大華投等美債15Y+
|9.6
|5.7
|3.6
|資料來源：CMoney
