快訊

中國最強連鎖「瑞幸咖啡」12月登台？現場施工照片曝光

廉世彬遭韓籍經紀人長期性騷擾求助身心科 台灣經紀人怒開嗆

經典賽／大谷宣布參戰「災難級消息」 韓媒憂慮：對日本是否該放棄

聽新聞
0:00 / 0:00

五檔主動式台股 ETF 受益人全創高 群益 00982A 周增1.5萬奪人氣王

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
五檔主動式台股ETF受益人。（資料來源：CMONEY、2025/11/21）
五檔主動式台股ETF受益人。（資料來源：CMONEY、2025/11/21）

無畏大盤大跌大漲劇烈震盪，主動式台股ETF人氣持續暢旺。根據集保戶股權分散11月21日最新統計資料顯示，5檔主動式台股ETF受益人全數創高，整體受益人數上周增加3.08萬人，統計總人數達41萬4,612人，已連續第6周創下歷史新高。單檔表現來看，挾帶著近9%年化配息率光環的主動群益台灣強棒（00982A）受益人周增1.5萬人奪下最佳人氣王。

市場法人表示，除了既有的5檔外，年底前預計有4檔主動式台股ETF即將募集，其中群益00992A是首檔以科技為投資主軸的主動式台股ETF，投資標的廣納科技全領域之創新題材，更是能靈活掌握台灣科技強勢股之投資機會，預計12月8日開始募集，投資人可多留意。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政表示，大盤經過大漲大跌後，目前技術面來看，下檔支撐依序為60日均線、半年線以及15倍本益比，預期年底前將維持大箱型區間震盪；操作建議反彈不追高、逢拉回分批承接具實質AI訂單的優質個股。

陳朝政認為，在輝達的強勢財報與Blackwell Ultra的提前放量帶動下，台廠供應鏈迎來明確的實質訂單驅動，市場焦點將從題材轉向實際capex執行力。建議投資策略轉為「選股不選市」，以AI長線需求確定性最高的族群為核心。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易表示，大盤高檔大震盪屬正常漲多回檔而非系統性崩盤，長期來看AI基礎建設為多年期趨勢，投資人可趁回檔之際進行中長線佈局，後續持續觀察融資與指數增幅情況，因預期盤面波動將開始加大，建議採取積極成長與穩健持股布局。可優先佈局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，及AI應用以及提高生產力族群。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 群益

延伸閱讀

台股原型ETF巨頭近一月版圖變化…統一00981A人氣、規模增幅雙冠王

台股反彈 打下第一隻腳…法人看好大盤有望在季線打底

上市櫃法說 接力釋利多

台股科技型基金買氣升溫 可定期定額、逢低分批布局

相關新聞

高股息只配不會漲？杉本點名00918「去年到現在資本利得正成長」：00878、00919也不差

高股息ETF配息所提供的現金流，對於投資人來說真的幫助很大，因為有穩定的現金流，也對生活中提供了不少的保障，那在高股息ETF有很會配息，又很會漲的嗎？ 有的！請看杉本的圖文分享： 杉本針對三檔季配

避險買盤湧向債市！00982B、00966B近三月報酬衝上6.2％寫新高

隨著美國最新經濟數據顯示景氣轉弱，加上美國財政部長貝森特（Scott Bessent）釋出聯準會（Fed）主席人選將於耶誕節前底定的消息，市場不確定性消除，避險買盤大舉卡位債市。受此激勵，美債殖利率2

Fed降息機率八成！資金大逃股、狂湧債券ETF…00982B、00957B三月報酬衝上5％

隨著美國聯準會（Fed）12月降息預期持續升溫，全球金融市場近期波動加劇，資金避險需求湧現，大舉轉進債券市場，帶動投資級債ETF族群展開一波強勁的多頭攻勢。法人指出，在經濟數據降溫與利率見頂的雙重驅動

周休三日推不動？如同要0056投資人改買0050一樣難…因「信念」根深柢固

最近不是周休三日的連署過關了嗎，依規定勞動部要聽取提案方的意見，並在12月7日前具體回應。 我大概猜得到回應的內容會是什麼了，不外乎是經徵詢多數機關、團體不贊成此提議，爰不予參採吧。 其實

台股原型ETF巨頭近一月版圖變化…統一00981A人氣、規模增幅雙冠王

近期台股進入高檔震盪，投資人帶著鈔票用腳投票，使規模300億元以上的台股原型ETF人氣和資金流向出現分化。ETF達人指出，主動式和市值型ETF人氣上升，但高股息ETF多數卻出現人氣消散跡象，兩極化趨勢

24歲女靠買006208、VOO、0050⋯月薪4萬存到第一桶金！

在物價飆漲的現代，存錢對年輕人而言是一大壓力。一名24歲網友在Dcard分享自己工作約兩年、月薪約4萬元，靠定期定額存股與美股投資，資產累積突破百萬元，引發大量討論。網友一方面祝賀其年紀輕輕達標、稱讚投資觀念正確，另一方面也對「兩年就破百萬」的存錢速度感到驚訝，質疑是否有額外存款基礎或資訊未完全揭露。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。