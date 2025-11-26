Fed降息機率八成！資金大逃股、狂湧債券ETF…00982B、00957B三月報酬衝上5％

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
受美國就業數據轉弱與12月降息預期推動，資金大舉湧入投資級債ETF，包括00982B、00957B近三月總報酬達5.2%，多檔長天期商品同步上揚，反映市場對降息循環的高度共識。（路透）
隨著美國聯準會（Fed）12月降息預期持續升溫，全球金融市場近期波動加劇，資金避險需求湧現，大舉轉進債券市場，帶動投資級債ETF族群展開一波強勁的多頭攻勢。法人指出，在經濟數據降溫與利率見頂的雙重驅動下，長天期投資級債券ETF近期表現亮眼，包括FT投資級債（00982B）、兆豐US優選投等債（00957B）等標的，近三月含息總報酬率皆突破5%，成為資金停泊與佈局降息行情的首選工具。

觀察近期總體經濟情勢，美國勞動市場疲軟訊號明確，成為驅動債市上漲的主因。最新數據顯示，美國9月失業率攀升至4.4%，創下近四年新高，非農就業人數僅增加11.9萬人，顯示經濟動能趨緩。面對就業市場雜音，聯準會官員態度轉趨鴿派，市場押注12月降息機率突破八成。受此激勵，美國十年期公債殖利率自高點顯著回落至4.02%附近，債券價格獲得強力支撐，吸引長線資金進場卡位。

針對現階段債市佈局策略，FT投資級債（00982B）基金經理人洪慧珊表示，目前投資級公司債的殖利率仍處於5%以上的相對高檔，提供了極佳的進場甜蜜點。洪慧珊分析，投資級債券發行公司多為體質穩健的國際大型企業，違約風險極低，且長天期債券對利率變動敏感度較高。她強調，在聯準會政策重心轉向「力保就業」的當下，投資人現階段進場，除了能鎖定高息收，未來隨著降息循環正式啟動，更有機會獲取可觀的資本利得空間。

這股債市多頭氛圍已直接反映在ETF績效上，呈現族群性齊揚的態勢。根據統計，FT投資級債（00982B）與兆豐US優選投等債（00957B）近三月總報酬率雙雙達到5.2%，領跑同類型商品；統一ESG投等債15+（00966B）與新光BBB投等債20+（00970B）亦繳出5.1%的佳績。此外，包括元大優息投等債（00968B）、群益ESG投等債20+（00937B）及中信優息投資級債（00948B）等標的，報酬率也普遍落在4.7%至5.0%之間。法人分析，各檔債券ETF績效全面翻揚，顯示市場對於降息趨勢的共識高度凝聚，投資級債已成為當前平衡資產風險的核心配置。

近期投資等級債ETF績效表

代號股票名稱收盤價(元)近三月總報酬率(%)近一月總報酬率(%)
00982BFT投資級債20+10.05.2-0.1
00957B兆豐US優選投等債13.85.2-0.2
00966B統一ESG投等債15+14.25.1-0.1
00970B新光BBB投等債20+9.55.1-0.3
00968B元大優息投等債9.45.00.1
00937B群益ESG投等債20+15.14.8-0.4
00959B大華投等美債15Y+9.54.70.0
00948B中信優息投資級債9.64.7-0.5
資料來源：CMoney(2025.11.25)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00982BFT投資級債20+ 00957B兆豐US優選投等債 00948B中信優息投資級債 00937B群益ESG投等債20+

