Fed降息機率八成！資金大逃股、狂湧債券ETF…00982B、00957B三月報酬衝上5％
隨著美國聯準會（Fed）12月降息預期持續升溫，全球金融市場近期波動加劇，資金避險需求湧現，大舉轉進債券市場，帶動投資級債ETF族群展開一波強勁的多頭攻勢。法人指出，在經濟數據降溫與利率見頂的雙重驅動下，長天期投資級債券ETF近期表現亮眼，包括FT投資級債（00982B）、兆豐US優選投等債（00957B）等標的，近三月含息總報酬率皆突破5%，成為資金停泊與佈局降息行情的首選工具。
觀察近期總體經濟情勢，美國勞動市場疲軟訊號明確，成為驅動債市上漲的主因。最新數據顯示，美國9月失業率攀升至4.4%，創下近四年新高，非農就業人數僅增加11.9萬人，顯示經濟動能趨緩。面對就業市場雜音，聯準會官員態度轉趨鴿派，市場押注12月降息機率突破八成。受此激勵，美國十年期公債殖利率自高點顯著回落至4.02%附近，債券價格獲得強力支撐，吸引長線資金進場卡位。
針對現階段債市佈局策略，FT投資級債（00982B）基金經理人洪慧珊表示，目前投資級公司債的殖利率仍處於5%以上的相對高檔，提供了極佳的進場甜蜜點。洪慧珊分析，投資級債券發行公司多為體質穩健的國際大型企業，違約風險極低，且長天期債券對利率變動敏感度較高。她強調，在聯準會政策重心轉向「力保就業」的當下，投資人現階段進場，除了能鎖定高息收，未來隨著降息循環正式啟動，更有機會獲取可觀的資本利得空間。
這股債市多頭氛圍已直接反映在ETF績效上，呈現族群性齊揚的態勢。根據統計，FT投資級債（00982B）與兆豐US優選投等債（00957B）近三月總報酬率雙雙達到5.2%，領跑同類型商品；統一ESG投等債15+（00966B）與新光BBB投等債20+（00970B）亦繳出5.1%的佳績。此外，包括元大優息投等債（00968B）、群益ESG投等債20+（00937B）及中信優息投資級債（00948B）等標的，報酬率也普遍落在4.7%至5.0%之間。法人分析，各檔債券ETF績效全面翻揚，顯示市場對於降息趨勢的共識高度凝聚，投資級債已成為當前平衡資產風險的核心配置。
近期投資等級債ETF績效表
|代號
|股票名稱
|收盤價(元)
|近三月總報酬率(%)
|近一月總報酬率(%)
|00982B
|FT投資級債20+
|10.0
|5.2
|-0.1
|00957B
|兆豐US優選投等債
|13.8
|5.2
|-0.2
|00966B
|統一ESG投等債15+
|14.2
|5.1
|-0.1
|00970B
|新光BBB投等債20+
|9.5
|5.1
|-0.3
|00968B
|元大優息投等債
|9.4
|5.0
|0.1
|00937B
|群益ESG投等債20+
|15.1
|4.8
|-0.4
|00959B
|大華投等美債15Y+
|9.5
|4.7
|0.0
|00948B
|中信優息投資級債
|9.6
|4.7
|-0.5
|資料來源：CMoney(2025.11.25)
