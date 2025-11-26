周休三日推不動？如同要0056投資人改買0050一樣難…因「信念」根深柢固

最近不是周休三日的連署過關了嗎，依規定勞動部要聽取提案方的意見，並在12月7日前具體回應。

我大概猜得到回應的內容會是什麼了，不外乎是經徵詢多數機關、團體不贊成此提議，爰不予參採吧。

其實這跟周休三日到底有多好、能提高多少工作效率與國人身心健康無關，這跟大家對於周休二日的觀感比較有關。

想想看，現在還在職的高官們以前經歷過禮拜六還要上班，後來變雙周84小時工時，慢慢才全面周休二日，他們心裡應該覺得，有周休二日已經非常不錯了，周休三日根本天方夜譚。

當人已經有既定的立場時，要改變就沒這麼容易，就像已經信奉高股息才能安心的人，跟他講什麼年化報酬率他也聽不進去。

我們可以說勞動部的官員掌管全國勞工的工時政策，應該要開放心胸廣納意見，不能只憑個人的成見來做事情。

但對個人而言，投資什麼股票本來就不用對別人負責，也不用太過在意網路其他人的意見。

所以要投資高股息、指數、還是個股，其實都是自己覺得什麼好就怎麼投資。

舉個例來講，如果我自己開公司，發現了原來周休三日，我的員工工作效率更好，甚至因為在徵才時就有這項誘因，我可以用較低的薪資聘請到員工，那我可以自己實行這個公司政策，不用管勞動部同不同意。

但我觀察起來，最近的網路投資大戰當中，其實雙方攻防的點根本就不一樣，一方覺得「有聲量的網紅」不應該一直提倡似是而非的論點。

另一方則認為所謂的「進步觀點」忽略了人性，根本是只存在於理論的好投資。

這就像周休三日的討論一樣，同意週休三日方大概會認為老闆們所謂會影響生產力，是落後的論點，國外研究已經發現這可以提升工作效率之類的。

但希望維持周休二日方則會認為，這些論點都只存在於研究，事實上每個禮拜都少工作一天，效率怎麼可能會更好。

其實這不是對不對的問題，而是觀念的問題，如果一個人年輕時處在經濟起飛年代，加班很可能是他成家立業的根本，很難說服他工時其實沒那麼重要。

不管是周休幾日或是投資方式，我們爭的從來不是對錯，而是「信念」。

◎本文內容已獲 三明治先生的理財筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。