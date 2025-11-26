台股原型ETF巨頭近一月版圖變化…統一00981A人氣、規模增幅雙冠王

近期台股進入高檔震盪，投資人帶著鈔票用腳投票，使規模300億元以上的台股原型ETF人氣和資金流向出現分化。ETF達人指出，主動式和市值型ETF人氣上升，但高股息ETF多數卻出現人氣消散跡象，兩極化趨勢加大。成長最顯著的主動統一台股增長（00981A）近一月受益人數增幅超過三成，人氣聚集帶來大量資金流入，帶動規模增胖57.9%，為台股原型ETF中的受益人數和規模增幅雙冠王。

據CMoney資料，目前台股原型ETF規模在規模300億元以上的共有14檔。ETF達人分析，截至11/21，這些ETF近一月人氣多呈現上升，以主動統一台股增長（00981A）受益人數增幅37.1%為最高，最新受益人數增加至15.38萬人。元大台灣50（0050）、國泰台灣領袖50（00922）近一月受益人數增幅則為15.14%、9.23%。但也有部分ETF人氣下滑，且集中於高股息ETF，包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）、復華台灣科技優息（00929）、元大台灣價值高息（00940）。

ETF達人觀察，受到台股下跌影響，截至11/24，14檔台股原型ETF巨頭中，大多數的近一月規模呈現縮水，僅三檔ETF規模逆勢增胖。規模攀升最快的仍是主動統一台股增長（00981A），近一月規模暴增超過五成以上，也是唯一一檔規模增幅達到雙位數的ETF。而富邦特選高股息30（00900）、元大台灣50（0050）規模也是增加，增幅8.27%、6.35%。規模削減最快的則是復華台灣科技優息（00929）、元大台灣價值高息（00940），近一月規模減幅皆超過一成。

ETF達人表示，績效優異的主動式台股ETF用實力獲得市場認同，趁台股震檔時，在場內的投資人持續加碼，先前空手的投資人也紛紛進場，使主動統一台股增長（00981A）人氣更旺，並吸引大量資金青睞，帶動ETF規模逆勢成長。市值型ETF雖然近期股價修正，但今年以來股價仍有不錯表現，看好台股後市多頭行情，也獲得不少投資人進駐。

14檔規模300億元以上台股原型ETF受益人數月增減幅排名

資料來源：CMoney 受益人數截止至11/21、規模截至11/24。聯合新聞網／製表

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。