主動式ETF 跳躍性成長

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

新一波台股主動式ETF戰局開打，各家集結績優台股基金經理人擔任操盤手，以12月將募集的四檔ETF為例，其經理人操盤的台股基金績效皆優於大盤，彰顯主動式操作創造超額報酬之能力。

台股主動式ETF自今年5月上路以來，累計有五檔掛牌交易，績效表現突出，過去半年整體規模及受益人數呈現跳躍式成長，成為各投信接下來兵家必爭之地。

下周起壓軸登場的四檔台股主動式ETF分別是主動復華未來50（00991A）、主動台新優勢成長，將於12月3日開募，主動群益創新科技、主動第一金台股優則是12月8日、15日，上述四檔經理人目前皆有操盤台股基金，且接任期間至今，累積報酬皆優於台股大盤。

例如復華復華基金經理人呂宏宇接任29個月以來，領先納入客製化晶片、散熱、銅箔基板等目前已躍居市值前50大的熱門AI概念題材，進一步帶動累積報酬達103%，優於同期間台股大盤的72%；台新中國通經理人魏永祥操盤逾九年繳出478%，台股同期間則為357%。

主動復華未來50經理人呂宏宇表示，AI時代創造很多受惠新股票，使未來台灣市值前50大公司出現變動，觀察目前產業趨勢有利台灣供應鏈發展，透過主動選股從中選出股價與市值具成長潛力的價值成長股與轉機股，將可提升台股投資效率。

主動台新優勢成長ETF經理人魏永祥指出，近期多家AI巨頭展開策略合作與交叉投資，引發部分投資人對AI投入過多、投資架構過於複雜質疑，甚至擔憂可能引發泡沫。但2025年美國AI投資占GDP比重不到1%，明顯低於過往技術革命高峰期，顯示AI資金投入仍處於早期階段，未來成長空間仍大。

他表示，近期包括甲骨文、CoreWeave（輝達轉投資）、Nebius等中小型雲端服務供應商積極提高資料中心的資本支出，是近期AI資本支出上修的關鍵推手。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

