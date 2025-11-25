短債ETF 資金避風港

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美國聯準會（Fed）降息決策難測，以債券ETF表現來看，自10月底市場對12月降息預期開始下調以來，債券ETF表現漲跌互見，前十強大多都繳出超過3%的佳績，且九檔都是短債ETF，顯現在利率前景難料下，存續期短、利率風險較低的短債被視為資金避風港。

10月FOMC會議紀錄顯示決策官員意見分歧，使得自會前市場普遍認為12月降息可能性從超過九成，一度降至不到四成，不過近日在部分官員「放鴿」後又回復至七成。

群益ESG 投等債0-5 ETF（00985B）經理人謝明志指出，近日幾位具有決策投票權的聯準會官員表示就業轉弱風險高於通膨，因此支持進一步短期政策調整（降息），市場重燃降息預期。

從資產特性來看，短天期債顧名思義存續期間短，意味著其利率敏感度較低，在當前的投資環境下，可望吸引訴求穩健收益的資金配置。

而在短債選擇上，聚焦成熟市場的ESG BBB級0-5年短天期公司債不僅流動性佳，在收益水準上領先一般投等債，且重視ESG經營的發債企業在營運與長期獲利上相對穩健，可說是取得收益與利率風險的較佳平衡點，相關短債ETF是投資人可多加善用的理財工具。

