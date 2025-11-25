快訊

00940預估每單位配發升至0.045元 單月配息率0.49%、年化配息率約5.9%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
ETF 00940。圖／聯合報系資料照片
元大台灣價值高息ETF（00940）最新配息金額本次調升至每單位0.045元，較上期成長了0.005元。以11月25日收盤價換算，單月配息率約0.49%，年化配息率約5.9%，預計12月10日除息，2026年1月2日發放配息。最後買進日是12月9日。

相較季配高股息吹起降息風，月配高股息近期逆勢升息，00940除是首檔降息踩剎車的月配商品，配息調升力道也相當顯著，自今年6月開始調升配息金額至0.04元後，本月份再度調升至0.045元，市場預期此殖利率將有機會持續維持。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

月配息 00940元大臺灣價值高息
「小台積」ETF 0052 26日恢復交易 受益人暴增4萬人、入手價不用4萬元

有「小台積」之稱的富邦科技ETF（0052），於11月19日停止交易，在經過為期五天的暫停交易後，11月26日將重新上市...

元大台灣價值高息ETF（00940）最新配息金額本次調升至每單位0.045元，較上期成長了0.005元。以11月25日收...

投資AI又怕單押個股風險高？00881成長性、波動性、適合投資人類型一次說清

大樹下學投資影音頻道指出，近期科技型ETF受到投資人高度關注，其中國泰台灣科技龍頭（00881）討論度明顯上升。節目由主持人小余兒與00881基金經理人蘇定宇共同針對市場最常被詢問的三個問題，進行深入

家人勸買房⋯他想200全買ETF！保守派曝風險：配息不穩、股災害夢想更遠

買房或買股？一名剛畢業的護理系學生在Dcard請益，面對家中租約即將到期、想擁有自住房的需求，猶豫應該把存款拿來當頭期款買房，還是先投入股市存股創造被動收入，引發網友熱烈討論，焦點集中在房價高檔、政策優勢與投資風險如何取捨。

ETF資金流向震盪、降息前景引市場關注 比特幣跌破8.5萬美元　

比特幣近半個月持續走弱，22日一度跌破8.5萬美元，25日上午僅回升至8.77萬美元附近。資金面同樣呈現震盪，比特幣現貨...

00918紅什麼…為何跑贏00713與00919？棒棒：成分股、填息率、抗跌力全面拆解

高股息ETF在2025年普遍陷入股價漲不動、配息下降的困境。在整體氛圍疲弱的情況下，《棒棒的理財失控週記》在近期影音中指出，00918大華優利高填息30卻能維持高填息率與正報酬，成為高股息市場少數逆勢

