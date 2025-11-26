24歲女靠買006208、VOO、0050⋯月薪4萬存到第一桶金！

在物價飆漲的現代，存錢對年輕人而言是一大壓力。一名24歲網友在Dcard分享自己工作約兩年、月薪約4萬元，靠定期定額存股與美股投資，資產累積突破百萬元，引發大量討論。網友一方面祝賀其年紀輕輕達標、稱讚投資觀念正確，另一方面也對「兩年就破百萬」的存錢速度感到驚訝，質疑是否有額外存款基礎或資訊未完全揭露。

原PO表示，畢業後先在台北生活，房租水電占薪水約四分之一到三分之一，但仍每月投入006208約1萬5千元；後來返鄉同薪資水準下，轉為定期定額投資美股VOO每月450美元與0050約6千元，並在本月讓台幣與外幣、股票資產合計超過100萬元。原PO同時詢問自己的投資方向是否正確、是否需調整，並把達成里程碑的喜悅分享給社群。

面對質疑，原PO置頂補充自己大學畢業前已有約10萬元存款，主要來自紅包與打工，且大四才開始接觸投資後持續逼自己存錢；在台北租的是家庭式雅房、月租約1萬元，是以犧牲居住品質換取儲蓄空間。原PO強調薪水並不突出，但希望透過紀律存錢與投資證明「一般收入也能慢慢滾出一筆錢」，並感謝留言鼓勵。

多數網友給予正面回應，認為24歲累積百萬「真的蠻厲害」，也認同市值型ETF與大盤定期定額是穩健路線，有人以自身當沖虧損經驗對比，直言「存大盤舒服」，也有同齡網友分享類似配置作為呼應，並祝福原PO第二桶金更快到來。整體共識是早期建立儲蓄與投資習慣，長期滾雪球勝過短線追價。

不過，懷疑與延伸討論同樣不少。部分人直問「每月4萬兩年存100萬怎麼辦到」，推測原PO原本就有較多存款，或投資報酬估算太樂觀；也有人把焦點拉到「第一桶金定義」是否仍是100萬，認為以房價與頭期款衡量現今應是200萬、甚至300萬以上。另有網友提醒投資成效因進場時點不同而差異巨大，甚至有人半開玩笑稱這類貼文像「出來勵志或騙人」，反映年輕族群對理財成功敘事既嚮往又戒慎的矛盾心態。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。