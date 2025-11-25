聯準會降息利多發酵 八檔美股市值型ETF搶鏡

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

聯準會12月降息機率上升，美股強勁反彈，在台股掛牌的美股市值型ETF也跟進強強滾，統一FANG+（00757）、統一美國50（009811）、凱基全球菁英55（00926）等25日都上漲1~2%不等。由於自8月的全球央行年會釋出降息訊號，美股一路迎來資金行情，如今降息趨勢未變，美股後市可望持續看俏。

自從美國聯準會主席鮑爾8月22日在傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會上演講時，暗示聯準會即將降息，美股一路向上，在台股掛牌的八檔美股市值型ETF也同步受惠，三個月以來漲幅都跑贏美股大盤，其中，統一美國50 ETF三個月大漲超過10%，唯一上漲雙位數漲幅，00757也勁揚9.86%位居第二強。

ETF專家表示，經濟數據顯示美國就業市場疲軟，讓聯準會12月降息的可能性更趨樂觀。在降息預期持續發酵下，美股資金行情猶可期。產業部分，ETF專家表示，美國總統川普昨日簽署行政命令，成立「創世紀任務」（Genesis Mission），以加速推動人工智慧的創新，AI長線看俏。不只科技股有利多，即將迎來北美黑色星期五、聖誕假期旺季，美國全國零售聯合會（NRF）預估，今年假期消費將成長 3.7% 至 4.2%，整體支出有望突破 1 兆美元大關，延續美國消費者在高物價與景氣不確定性中的韌性。

ETF專家表示，在聯準會貨幣政策維持寬鬆、AI產業持續發展、年末消費旺季加持下，美股ETF後市表現值得期待，投資人可根據自身風險承受度，選擇追蹤大型指數的市值型ETF，或聚焦科技股的主題型ETF進行布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國聯準會 美股 ETF
相關新聞

投資AI又怕單押個股風險高？00881成長性、波動性、適合投資人類型一次說清

大樹下學投資影音頻道指出，近期科技型ETF受到投資人高度關注，其中國泰台灣科技龍頭（00881）討論度明顯上升。節目由主持人小余兒與00881基金經理人蘇定宇共同針對市場最常被詢問的三個問題，進行深入

00918紅什麼…為何跑贏00713與00919？棒棒：成分股、填息率、抗跌力全面拆解

高股息ETF在2025年普遍陷入股價漲不動、配息下降的困境。在整體氛圍疲弱的情況下，《棒棒的理財失控週記》在近期影音中指出，00918大華優利高填息30卻能維持高填息率與正報酬，成為高股息市場少數逆勢

家人勸買房⋯他想200全買ETF！保守派曝風險：配息不穩、股災害夢想更遠

買房或買股？一名剛畢業的護理系學生在Dcard請益，面對家中租約即將到期、想擁有自住房的需求，猶豫應該把存款拿來當頭期款買房，還是先投入股市存股創造被動收入，引發網友熱烈討論，焦點集中在房價高檔、政策優勢與投資風險如何取捨。

ETF資金流向震盪、降息前景引市場關注 比特幣跌破8.5萬美元　

比特幣近半個月持續走弱，22日一度跌破8.5萬美元，25日上午僅回升至8.77萬美元附近。資金面同樣呈現震盪，比特幣現貨...

ETF買氣強！台股ETF受益人連三周創高、單周暴增16.7萬

台股上周雖上演大怒神行情，但台股ETF買氣依舊穩健。法人建議，現階段高檔震盪下，投資策略宜同時布局成長與價值，續抱高股息...

台股大跌千點後首日 資金往穩健高息台股 ETF 00919量價齊揚最有人氣

大盤在上一個交易日(11/21)盤中大跌逾千點，創單日盤中第7大跌點紀錄後，投資人趨向穩健高息台股ETF；24日台股開高...

