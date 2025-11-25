聯準會降息利多發酵 八檔美股市值型ETF搶鏡

聯準會12月降息機率上升，美股強勁反彈，在台股掛牌的美股市值型ETF也跟進強強滾，統一FANG+（00757）、統一美國50（009811）、凱基全球菁英55（00926）等25日都上漲1~2%不等。由於自8月的全球央行年會釋出降息訊號，美股一路迎來資金行情，如今降息趨勢未變，美股後市可望持續看俏。

自從美國聯準會主席鮑爾8月22日在傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會上演講時，暗示聯準會即將降息，美股一路向上，在台股掛牌的八檔美股市值型ETF也同步受惠，三個月以來漲幅都跑贏美股大盤，其中，統一美國50 ETF三個月大漲超過10%，唯一上漲雙位數漲幅，00757也勁揚9.86%位居第二強。

ETF專家表示，經濟數據顯示美國就業市場疲軟，讓聯準會12月降息的可能性更趨樂觀。在降息預期持續發酵下，美股資金行情猶可期。產業部分，ETF專家表示，美國總統川普昨日簽署行政命令，成立「創世紀任務」（Genesis Mission），以加速推動人工智慧的創新，AI長線看俏。不只科技股有利多，即將迎來北美黑色星期五、聖誕假期旺季，美國全國零售聯合會（NRF）預估，今年假期消費將成長 3.7% 至 4.2%，整體支出有望突破 1 兆美元大關，延續美國消費者在高物價與景氣不確定性中的韌性。

ETF專家表示，在聯準會貨幣政策維持寬鬆、AI產業持續發展、年末消費旺季加持下，美股ETF後市表現值得期待，投資人可根據自身風險承受度，選擇追蹤大型指數的市值型ETF，或聚焦科技股的主題型ETF進行布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。