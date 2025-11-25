美股回神 美股科技ETF表現亮眼

輝達第3季財報表現亮眼，營收與獲利雙雙優於市場預期，執行長黃仁勳更表示雲端 GPU已全面售罄。與此同時，Google（Alphabet）推出Gemini 3.0 AI模型大獲好評，加上巴菲特旗下波克夏上周披露已建立持股，為股價挹注強勁動能，成為今年美股科技七雄表現最佳成員。

統一FANG+ETF（00757）經理人林良一指出，人工智慧運算相關的基礎建設需求持續攀升，雲端服務供應商與大型企業的AI投資尚未出現明顯降溫，相關供應鏈仍保持擴張態勢，短線波動仍難避免，但中長期科技產業發展依舊具備成長空間。

根據晨星統計至10月底資料顯示，統一FANG+ETF在短期、中期與長期的累積報酬率均繳出亮眼成績單。近一年、兩年累積報酬率分別達34.09%、117.28%，均位列同類型ETF的前段班；近三年累積報酬率更高達258.64%，居同類型ETF的冠軍寶座。從長期來看，近五年的累積報酬率為225.89%。值得關注的是，統一FANG+ETF(00757)自成立以來，累積報酬率已達517.4%，充分展現科技龍頭股的強勁成長動能。

林良一表示，美國通膨已較去年高點回落，勞動市場也呈現溫和降溫。聯準會已於9月及11月兩度降息，利率逐步自高點回落。儘管聯準會表態12月是否降息仍需更多經濟數據支持，但降息循環的環境對科技產業中長期投入研究與基礎建設具一定支撐作用，有利於企業持續在AI、雲端運算等領域進行資本布局。雖然市場波動仍可能隨數據與政策預期而調整，但整體貨幣政策環境已較過去一年更趨友善，為科技產業的持續創新提供有利條件。

