聯準會終止QT與持續降息雙助攻 短天期美債 ETF進場甜蜜點來臨

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

質疑AI泡沫化言論再起，加上科技龍頭股財報利多出盡，近期美股顯著拉回。但隨著聯準會官員上週末發表鴿派言論，12月降息機率增加，激勵美股回穩，也為短天期美債注入動能。中國信託投信認為，考量聯準會將結束量化緊縮（QT）政策以及降息循環延續的雙利多，建議投資人布局短債ETF，除可在股市波動劇烈時發揮避險效果，更可享有相對較佳的收益率。

紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）上周五釋出鴿派訊號，指出美國勞動市場出現軟化跡象，聯準會在「近期」仍有降息空間，市場對寬鬆政策的預期再度升溫，也讓搖搖欲墜的美國科技股出現回穩。

除了降息預期外，聯準會宣布將於12月1日正式結束量化緊縮（QT）政策，加上美國政府重啟後釋出龐大流動性，雙重利多也可望為短天期美債注入強勁動能。中信美國公債0-1ETF（00864B）經理人張勝原指出，近期市場因聯準會縮表及財政部發債，導致流動性短暫緊俏，擔保隔夜融資利率（SOFR）一度高於銀行準備金利率（IORB），顯示市場對美元現金需求殷切。然而，這波緊縮可望迎來轉捩點。

首先，聯準會終止量化緊縮後，意味將不再縮減債券持有量，可望有效緩解債市拋售壓力。此外聯準會將調整資產負債表結構，將抵押擔保證券（MBS）到期後的資金，轉而再投資於國庫券（T-Bills）。此舉將直接為短天期公債帶來穩定的買盤支撐。

其次，隨著美國政府預算僵局化解，政府重新運作，財政部一般帳戶（TGA）累積的資金將開始釋出至金融體系，為市場注入一劑強心針，預期流動性將由緊轉鬆，有助於壓低短端利率波動，有利於短天期債券價格表現。雖然近期美國國債殖利率曲線因流動性短缺而短暫反彈，但在流動性問題緩解及降息趨勢確立下，預期殖利率曲線將重回緩步下降的軌道 。

張勝原表示，在降息循環中，長天期債券雖有資本利得空間，但波動較大；反觀短天期債券受惠於高利率環境的尾聲，仍具備極佳的收益吸引力與低波動特性。以00864B為例，其追蹤指數平均到期殖利率約為3.82%，且採季配息機制，適合有短期資金停泊需求、或希望在降息循環中保持資產低波動的投資人。在聯準會即將把MBS到期資金轉投國庫券的政策利多下，00864B這類短天期公債ETF有望直接受惠。此外近期新台幣兌美元走勢偏弱，亦有利於持有美元資產的投資人，但仍需考量新台幣匯率波動所帶來的匯率風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國公債 聯準會 降息
