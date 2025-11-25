投資AI又怕單押個股風險高？00881成長性、波動性、適合投資人類型一次說清

大樹下學投資影音頻道指出，近期科技型ETF受到投資人高度關注，其中國泰台灣科技龍頭（00881）討論度明顯上升。節目由主持人小余兒與00881基金經理人蘇定宇共同針對市場最常被詢問的三個問題，進行深入說明。

績效表現成焦點 科技龍頭指數長期勝過大盤

蘇定宇表示，台灣科技產業與整體經濟具高度連動性，半導體產業占台灣產值比重相當大，因此投資科技產業等同掌握台灣相當程度的成長動能。

追蹤指數的累積報酬比較顯示，00881所追蹤的科技龍頭指數，長期表現優於台灣加權報酬指數，單位風險報酬也具有優勢。

對於看好科技產業的投資人，頻道認為00881具有市場代表性，更多數據可在國泰投信官方網站查詢。

為何不直接買科技股？蘇定宇：單押風險高 ETF更能掌握整體趨勢

「既然是科技ETF，為什麼不直接投資個股」是市場最常出現的疑問之一。

蘇定宇說明，科技類股雖然有機會創造高報酬，但前提是投資人必須挑到正確的公司。他以AI題材為例，市場難以預測最終受惠者是硬體或軟體，也無法確定哪家公司能獲得最大收益。在缺乏明確定論的情況下，單押個股反而可能錯過整體產業成長。

它進一步指出，科技產業循環快速，從PC、NB到智慧型手機與車用科技，投資人很難預估一個產業從巔峰到退潮所需的時間。即使前期選到正確標的，也有機會出現後續大幅修正並化為紙上獲利。

00881的追蹤指數會定期汰換成分股，反映最新科技趨勢，投資人不必花大量時間研究個別企業，也能有效掌握產業節奏。

三類投資人適合持有00881

大樹下學投資影音頻道整理，00881適合以下三種類型的投資人：

看好台灣科技產業長期發展者

00881成分股涵蓋晶圓代工、IC設計、電子組裝與通訊設備等關鍵領域，可作為參與產業成長的重要工具。

能承受較高波動、追求成長報酬者

影音內容指出，科技股本益比相對較高，行情強時漲幅顯著，但在升息或情緒轉弱時波動也更大，00881較適合中長期投資。

需要資產分散配置的投資人

若以市值型ETF或高股息ETF作為核心，00881可作為衛星配置，提升整體投資組合的成長性與未來性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。