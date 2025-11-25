ETF資金流向震盪、降息前景引市場關注 比特幣跌破8.5萬美元　

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
比特幣價格下跌示意圖。圖／AI生成

比特幣近半個月持續走弱，22日一度跌破8.5萬美元，25日上午僅回升至8.77萬美元附近。資金面同樣呈現震盪，比特幣現貨ETF在20日出現 9.03億美元的大額淨流出，不過隨著市場對聯準會降息預期升溫，21日及24日分別轉為淨流入2.38億、970萬美元，顯示投資人態度受到降息預期影響。

外界關注若全球金融環境重新進入降息循環，是否將再度推升加密資產行情。對此，幣修學分共同創辦人周律辰分析，與過往不同的是，目前美股位處相對高檔，因此若啟動QE，未必能複製以往帶動風險資產全面走升的效果，仍需觀察是否有利多出盡的可能。

周律辰補充，短線上寬鬆預期確實可能帶來一波小幅反彈，但目前整體趨勢仍偏弱勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

