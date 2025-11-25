快訊

00918紅什麼…為何跑贏00713與00919？棒棒：成分股、填息率、抗跌力全面拆解

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
00918三年完成翻倍報酬，在與00713、00919等ETF比較中表現突出。根據棒棒理財，選股邏輯與產業配置是關鍵。圖／本報資料照片
00918三年完成翻倍報酬，在與00713、00919等ETF比較中表現突出。根據棒棒理財，選股邏輯與產業配置是關鍵。圖／本報資料照片

高股息ETF在2025年普遍陷入股價漲不動、配息下降的困境。在整體氛圍疲弱的情況下，《棒棒的理財失控週記》在近期影音中指出，00918大華優利高填息30卻能維持高填息率與正報酬，成為高股息市場少數逆勢亮眼的產品。他在影片中逐一解析其成長原因、績效來源與風險面向。

00918含息報酬率突破100 投資滿三年已成功翻倍

影片指出，00918掛牌時間落在2022年11月下旬，至2025年10月22日收盤時，含息報酬率已突破100。這意味若投資人從上市第一天投入，如今資產已經翻倍，花費1063天完成。

在常見的同類型高股息ETF中，如00878、00713、0056、00919，00918的達成速度是領先者。尤其00919至今仍尚未達成翻倍里程，顯示00918的獲利續航能力確實突出。

外界討論00918時，經常一併把00915、00919、00713放入比較，但就規模變化與近三年報酬來看，00918的獨立表現並非配角。

規模擴張迅速 三年內完成穩健期、起飛期與確立期

影片將00918的規模成長分成三個階段。

第一階段：穩健累積期。

2022年底至2023年中，規模穩步增加，吸引早期基本盤投資人。

第二階段：快速起飛期。

2023年下半年至2024年底，ETF多次配出高於10%的年化值利率，快速吸引大量買盤，規模提升至450億元。

第三階段：市場地位確立期

進入2025年後，資金明顯持續湧入，規模從450億元拉升至接近800億元。截至11月21日為止，規模達到773億元，位居全台ETF規模第九名。若延續成長速度，未來有機會邁向千億級。

選股邏輯強調大型股、獲利能力、殖利率與填息表現

《棒棒的理財失控週記》指出，00918採用多層篩選制度，核心邏輯有四項。

第一項：大型股基本盤

選股池來自台灣市值前150大公司，並排除連續四季未獲利或流動性不足標的。

第二項：殖利率篩選

從合格公司中挑出殖利率最高的前33%。

第三項：填息表現

00918會檢視企業最多15次的除息紀錄，挑出具備穩定填息能力的公司。

第四項：權重控制

依照殖利率與市值進行分配，單一持股不得超過8%。

他認為，此邏輯可簡化為：優先選擇大型企業，再確認本業獲利，接著挑選高殖利率標的，最後從中選出最會填息的30檔公司。

產業配置鮮明 AI電子與金控強勢 航運成為拖累來源

依前十大持股觀察，00918目前的組合由AI電子、金控龍頭、航運三大板塊組成，占權重超過一半。

影片指出，2024年6月換股時，ETF大幅增加鴻海與晶技等AI供應鏈權重，後續股價搭上NVIDIAGB200出貨潮，成為拉抬績效的重要力量。其他龍頭持股也有不錯表現。

但航運族群表現相對疲弱。

長榮受運價下滑壓抑，長榮航更跌至近半年新低。至於12月是否會在換股時被剔除仍需要觀察，但若以殖利率標準來看仍可能被保留。

配息爆發後進入調整期 Q3下修原因與2025年整體走勢

影片指出，2024年是00918的配息高峰，從第一季的0.7元一路上升到第四季的0.84元，全年合計配出3.12元。

進入2025年後，配息開始轉向調整。

第一季與第二季維持0.7元，第三季降低到0.52元，是一年半來的低點。

影片解釋，2025年第三季的配息下降，是因為經理人完全不動用資本利得與收益平準金，而是單純以當季收到的股利配發。由於沒有使用平準機制，也沒有實現資本利得，因此配息自然降至0.52元。

截至目前，2025年已配出1.92元。依照前三季累積，若第四季再配息，年化殖利率可能再度挑戰10%。

填息率為七成 與00919與00713同層級

自掛牌至今，00918共有10次配息紀錄，其中7次成功填息，3次未成功。若單看這組數字難以理解表現是否算優秀，因此影片也將其與同期配息的00919、00915、00713做比較。

其中00919與00713的填息率同樣為七成，00915則為六成。影片認為，00918在填息能力上屬於中上水準，但並非特別突出。

2025年績效表現勝過多檔同業 但略輸0056

比較2025年主要高股息ETF報酬，00918的3.88%位居前段。

其表現領先00713、00919、00915，也高於00878。

但若與0056相比則略遜一籌，反映市場今年較偏好0056的成分股架構。

若將近三年平均年報酬列入比較，00918以26.91%位居同族群之冠，顯示續航力突出。反觀00915，前兩年報酬亮眼，今年卻落入後段班，差距明顯。

大跌情境測試 00918跌幅不到1 抗跌性優於市場

影片也針對重大盤勢下的抗跌力進行觀察。

2025年11月21日受到國際股市走弱影響，加權指數下跌991.42點，是歷史第六大跌點，多檔ETF跌幅集中在2至4%之間。

在這樣的市場壓力下，00918的跌幅為0.99%，雖不如低波動策略ETF的防禦力，但明顯優於市場代表性的0050，也在高股息與主題型ETF中位於前段。

兩大風險 現金流不固定與產業集中度

影片最後整理出00918需要留意的兩項風險。

第一項是季配息屬性造成的現金流不固定。

配息金額取決於當季收到的股利、過去累積收益與是否啟用平準機制，因此無法期待每季固定數字。

第二項是產業集中度。

00918持股集中在電子、金融等高殖利率產業，若產業景氣走弱，波動風險可能放大。

00918今年走紅不是偶然 而是多項因素累積結果

《棒棒的理財失控週記》認為，00918之所以能在2025年的高股息市場中保持亮眼表現，原因來自多項因素的共同作用，包括選股邏輯、填息能力、抗跌力與三年續航報酬。

他也在影片最後補充一段觀察，指出00915雖然曾在掛牌677天後達成100%報酬，但後續走勢並未延續，提醒投資人在評估ETF時，除了看短期亮眼數字，更要注意長期續航力。

◎本文內容已獲 棒棒的理財失控週記 授權，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

