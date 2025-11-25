快訊

台股大跌千點後首日 資金往穩健高息台股 ETF 00919量價齊揚最有人氣

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
大跌千點後第一個交易日量價齊揚的台股ETF。（資料來源：CMONEY、2025/11/24）
大盤在上一個交易日(11/21)盤中大跌逾千點，創單日盤中第7大跌點紀錄後，投資人趨向穩健高息台股ETF；24日台股開高走低，收盤小漲69.3點，漲幅0.26%，觀察台股ETF表現，8檔成交量超過萬張且正報酬表現，其中有7檔為高息型，僅1檔00982A主動式台股ETF，以成交量來看，群益台灣精選高息(00919)日成交量4.6萬張最具人氣。

市場法人表示，雖然高息型ETF今年來績效表現備感壓力，不過在大盤震盪之際，還是彰顯出穩健高息的投資價值，投資在經過大怒神的大盤洗禮後，已經有趨向穩健投資的心態。

群益投信台股ETF研究團隊表示，市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，從存股角度來看，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。近期適逢政府普發一萬現金，高息ETF也不啻為現階段投資人善用普發一萬元的理財好選擇。

群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志表示，高息型ETF成分股波動度相對可控，以長期存股投資目的為前提下，現階段倒是投資人逢低分批布局的好時機。特別是在大盤高檔震盪之際，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。

謝明志指出，展望後市，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，金融股則預期受惠投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF，並可分批逢低持續買進，增加台股ETF存股張數。

主動群益台灣強棒(00982A)經理人陳沅易表示，近日台股震盪原因主要是來自於本益比的修正。後續持續觀察融資與指數增幅情況，因預期盤面波動將開始加大，因此建議採取積極成長與穩健持股布局，目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢。整體而言，在關稅風險可控、AI趨勢不變，台股後市表現可期，建議目前可採取AI成長股與價值股雙軌並重的布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美股收高領漲、台股早盤勁揚逾600點 台積電漲50元開1,425元

月存10萬追高殺低虧百萬⋯該存錢或續買大盤？網勸定期定額ETF

MSCI權重調整效應 台股甩尾 爆7,491億巨量

外資續賣亞股 台韓最傷

月存10萬追高殺低虧百萬⋯該存錢或續買大盤？網勸定期定額ETF

近年來台股持續上漲，一名PTT網友發文請益，表示自己每月有10萬元現金流可運用，但過去投資台股市值型ETF或個股時難以遵守進退場紀律，常出現追高殺低、賺少賠多的情況，幾年下來虧損逾百萬元，因此開始懷疑與其持續投入大盤，不如乖乖把錢存起來更穩健，貼文迅速引來大量回應，討論焦點落在「紀律做不到如何投資」與「定期定額是否等同存錢」。

股息領到155萬後小師傅將改變策略：54C達94萬的上限…不買高配息改押市值型

今年一整年我的股息總共領了155萬，其中54C部分已經達到73萬，再差21萬就會達到94萬的上限。超過之後領息就完全沒有任何優勢了（原本8.5%的抵減優勢→賺3.5％價差）。 照這樣試算明年報稅

台股大跌千點後首日 資金往穩健高息台股 ETF 00919量價齊揚最有人氣

大盤在上一個交易日(11/21)盤中大跌逾千點，創單日盤中第7大跌點紀錄後，投資人趨向穩健高息台股ETF；24日台股開高...

投等債ETF吸金一把罩 美國、亞洲商品表現亮眼

股市震盪，美國公債領漲高評級債市，過去一周淨流入整體固定收益型ETF資金達131.7億美元，其中淨流入美國債市規模83....

台股高檔震盪 ETF買氣依舊穩健 法人建議同時布局成長與價值

台股上周上演大怒神行情，但台股ETF買氣依舊穩健。法人建議，現階段高檔震盪下，投資策略宜同時布局成長與價值，續抱高股息E...

台股上市公司市值上周蒸發3兆 這檔規模竟逆勢增15億居台股ETF之首

台股加權指數上周重挫3.51%，不僅失守季線關卡，整體上市公司總市值更一口氣蒸發約3兆元，總市值縮水至85.54兆元。不...

