股息領到155萬後小師傅將改變策略：54C達94萬的上限…不買高配息改押市值型

今年一整年我的股息總共領了155萬，其中54C部分已經達到73萬，再差21萬就會達到94萬的上限。超過之後領息就完全沒有任何優勢了（原本8.5%的抵減優勢→賺3.5％價差）。

照這樣試算明年報稅，我的所得也會從原本的5%級距往升到12%級距。但就算升級距，依然還是可以退稅大約9,100元。如果後面54C補到滿額94萬，算起來大概也還能退約 1,900 元。

但94萬到頂後，之後領的每一塊息都要繳好繳滿，所以接下來只會選擇買市值型00646、00662、0050、正2這類股息少、沒配息，但股價成長比較強的標的。

這個轉換點，簡單講就是，股息已經到稅負門檻，被動收入也大於生活支出。接下來就沒必要再去買不需要的東西。所以投資商品前請要先想想自己一開始的動機和目的，搞清楚自己的需求是哪一種才是。

