川習通話…習稱台灣回歸是國際秩序重要部分 川普表示理解

陽光行動／垃圾百岳！外送餐具紙容器是元凶 總消耗量黑數更驚人

台股高檔震盪 ETF買氣依舊穩健 法人建議同時布局成長與價值

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股上周上演大怒神行情，但台股ETF買氣依舊穩健。法人建議，現階段高檔震盪下，投資策略宜同時布局成長與價值，續抱高股息ETF並搭配市值型或主動式台股ETF，透過股性互補來因應類股快速輪動，提升整體配置韌性。

據集保戶股權分散21日最新統計，台股ETF受益人上周激增16.7萬人，創下單周最大增幅紀錄；總受益人數攀升至1,161萬1,556人，連續第三周刷新歷史新高，今年以來累計新增逾155.3萬人，顯示市場資金持續湧入、買氣強勁不減。

進一步觀察台股ETF受益人上周單檔變化，共15檔受益人數同步創高。以周增前十名來看，高息型台股ETF表現最突出，共四檔上榜，包括元大高股息、群益台灣精選高息、國泰永續高股息、富邦特選高股息30；其後則是主動式台股ETF有三檔入列，包括主動群益台灣強棒、主動野村臺灣優選、主動統一台股增長，顯示穩健型投資人偏好高息產品，積極型投資人偏好主動式操作，市場情緒呈明顯兩極化。

綜合主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政、群益台灣精選高息ETF經理人謝明志、主動群益台灣強棒經理人陳沅易指出，美科技巨頭續添資本支出有利台灣供應鏈及Fed年底前再降息有利資金回流，金融股預期可受惠降息循環中投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF，可以在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。

綜合野村投信、富邦投信表示，在政策轉鴿、景氣不墜與季節性需求共振下，美股已正式進入統計上最具上漲潛力的第4季，有望帶動台股後市多頭趨勢，主要受惠消費旺季、聖誕行情、作帳及財報效應，加速資金推動行情。

建議可聚焦具備技術門檻與市場需求的領域，預估後續皆為市場主要亮點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股高檔震盪 ETF買氣依舊穩健 法人建議同時布局成長與價值

