投等債ETF吸金一把罩 美國、亞洲商品表現亮眼

股市震盪，美國公債領漲高評級債市，過去一周淨流入整體固定收益型ETF資金達131.7億美元，其中淨流入美國債市規模83.3億美元，亞洲債市淨流入9.3億美元，但歐洲債市遭0.5億美元淨流出。

依債券分類，投資等級債市獲淨流入65.5億美元，非投資等級債市則淨流出6.7億美元。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博表示，過去即使新興國家做對所有事情，美元強勢仍然是巨大逆風，而今這個逆風正轉為順風，美國的貿易和財政雙赤字占GDP比重達10%，但美元卻普遍比其他貨幣為強，主要乃因全球資金大量流入美國股債市場所支撐，除非資金持續流入，否則很難維持美元強勢，美國大而美法案將令債務負擔更加重、經濟成長正在放緩，降息延續，全球資產配置開始轉向美國以外的市場，包括新興市場。

安聯投信指出，近期投資級債表現大致持平，資金淨流入維持穩健；另方面，市場對降息預期下降，但股市下跌帶動風險趨避增溫，致美國10年期公債殖利率全周仍走低3個基準點，收在4.08%。非投等債在科技股高評價與AI前景與評價面雜音，美非投等債持續回軟。

在可轉債市場部分，安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，主要推力來自企業希望降低票息成本、滿足再融資需求與中小型企業對股價上漲潛力樂觀看法。除分散化優勢外，新發行量也擴大潛在投資機會，帶來更具吸引力條件與良好的風險報酬比。

在非投資等級部分，謝佳伶分析，目前美國非投資債市場殖利率超過7%，2025年有望帶來超過票息的報酬率，債券價格折價與較高票息有望提供上漲機會及較低波動度。信用基本面穩健，短期再融資壓力有限，整體信用品質持續改善。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。