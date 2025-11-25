快訊

月存10萬追高殺低虧百萬⋯該存錢或續買大盤？網勸定期定額ETF

聯合新聞網／ 綜合報導
台股。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
台股。聯合報系資料照／記者林澔一攝影

近年來台股持續上漲，一名PTT網友發文請益，表示自己每月有10萬元現金流可運用，但過去投資台股市值型ETF或個股時難以遵守進退場紀律，常出現追高殺低、賺少賠多的情況，幾年下來虧損逾百萬元，因此開始懷疑與其持續投入大盤，不如乖乖把錢存起來更穩健，貼文迅速引來大量回應，討論焦點落在「紀律做不到如何投資」與「定期定額是否等同存錢」。

原PO指出，自己一年可累積約120萬元資金，但因工作忙碌無法盯盤，容易錯失買賣時點，導致原本投入股市的本金越來越少。他坦言，投資理論上應長期持有、順著市場，但實際操作時卻難以克服人性波動，只要行情震盪就容易在高點追進、低點砍出，幾年下來不僅沒有累積資產，反而賠掉一百多萬，讓他重新評估「把錢放銀行」是否才是適合自己的選擇。

網友回應中，原PO的「紀律崩壞」成為主要討論核心。有留言直言若自認打不贏大盤，就該放棄擇時進出，改採定期定額買進市值型ETF，並「刪掉看盤App」降低情緒干擾；也有人強調台股長期向上，退場越晚越好，認為持續投入大盤本質上就是一種長期存錢方式，只要不頻繁買賣，績效自然會回到市場平均。

多數共識傾向「簡化策略、不要擇時」。不少人建議以0050、VT、VOO等大盤或全球指數作為定期定額標的，強調「不用看盤也能投資」，並提醒保留一年生活費當安全墊，其餘資金長期投入即可；另有網友提出折衷作法，主張每月分配部分現金定存、部分投入大盤，讓回檔時仍有餘裕加碼，以降低心理壓力。

不過也有不同聲音認為既然原PO對帳面波動敏感、無法承受虧損感受，定存或提高現金比例才是務實選擇，甚至有人揶揄「大盤都能追高殺低就買黃金放床下」。另有少數留言轉向更激進的資產配置或市場時點判斷，例如等待崩盤再All in、改投美股或其他高波動資產，但多被視為玩笑或風險偏好差異。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

大盤 資產配置 台股 ETF 市值型 PTT
商品推薦

