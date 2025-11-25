快訊

陸就「台灣有事」告狀聯合國 日本正式回函駁斥「與事實不符」

退租、搬家結算水電超麻煩！一線房仲教學4步驟：一次搞定別白跑

經典賽／日媒分析大谷參戰重要性 日本武士3大考驗要靠他撐住

家人勸買房⋯他想200全買ETF！保守派曝風險：配息不穩、股災害夢想更遠

聯合新聞網／ 綜合報導
網友考慮買房或買股。圖／本報資料照片
網友考慮買房或買股。圖／本報資料照片

買房或買股？一名剛畢業的護理系學生在Dcard請益，面對家中租約即將到期、想擁有自住房的需求，猶豫應該把存款拿來當頭期款買房，還是先投入股市存股創造被動收入，引發網友熱烈討論，焦點集中在房價高檔、政策優勢與投資風險如何取捨。

原PO表示家中目前與母親、姊姊同住，家裡沒有房產，總資產約150萬元，目標明年11月存到200萬元。他與姊姊月薪各約5萬多，母親已退休。家人希望趁兩人名下無資產、可申請新青安貸款的條件，買一間簡單公寓自住，讓全家有穩定的家。

不過原PO傾向先把200萬元投入股市，鎖定配息型ETF，期望每月能有約1萬元被動收入以支付房租，並持續累積本金，等資產成長到4、5百萬元再考慮買房。他擔心太早進場買房會壓縮現金流，也想利用投資放大資產，因而向網友徵詢較合適的順序。

多數留言偏向保守派，提醒「200萬全壓股市」若選高股息商品，配息不一定穩定，遇到股災可能本金、股息同步縮水，反而使買房目標更遠；也有網友直言現階段房價仍高，先租房、慢慢看屋不必急著進場，甚至建議可把投資視野放到美股或指數型標的，先累積資產與經驗。

另有一派主張買房優先，指出若以青安利率估算，貸款利息可能與租金相近，自住不必過度計較短期盈虧，且建材、人工成本上升使房價長期仍有支撐，早買可避免日後追價壓力；也有人提醒銀行限貸、公寓鑑價成數與翻修費用不可低估，應把頭期與整修現金準備好。此外，少數網友持悲觀看法，認為房市與股市都可能下修，建議暫緩重大決策，先確保工作與資金安全，再決定資產配置方向。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

資產配置 本金 頭期款 新青安 高股息 Dcard ETF
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

散戶都FOMO台積電的時候進場很危險？專家搖頭「影響小」：技術面回檔

外資喊鴻海上看400...喊完出貨？專家「共同看好3點」：毛利率拉起來有望

質押投入高股息ETF、不用賣股也能活？網酸「買借死」風險重重

00918紅什麼…為何跑贏00713與00919？棒棒：成分股、填息率、抗跌力全面拆解

相關新聞

投資AI又怕單押個股風險高？00881成長性、波動性、適合投資人類型一次說清

大樹下學投資影音頻道指出，近期科技型ETF受到投資人高度關注，其中國泰台灣科技龍頭（00881）討論度明顯上升。節目由主持人小余兒與00881基金經理人蘇定宇共同針對市場最常被詢問的三個問題，進行深入

家人勸買房⋯他想200全買ETF！保守派曝風險：配息不穩、股災害夢想更遠

買房或買股？一名剛畢業的護理系學生在Dcard請益，面對家中租約即將到期、想擁有自住房的需求，猶豫應該把存款拿來當頭期款買房，還是先投入股市存股創造被動收入，引發網友熱烈討論，焦點集中在房價高檔、政策優勢與投資風險如何取捨。

00918紅什麼…為何跑贏00713與00919？棒棒：成分股、填息率、抗跌力全面拆解

高股息ETF在2025年普遍陷入股價漲不動、配息下降的困境。在整體氛圍疲弱的情況下，《棒棒的理財失控週記》在近期影音中指出，00918大華優利高填息30卻能維持高填息率與正報酬，成為高股息市場少數逆勢

台股大跌千點後首日 資金往穩健高息台股 ETF 00919量價齊揚最有人氣

大盤在上一個交易日(11/21)盤中大跌逾千點，創單日盤中第7大跌點紀錄後，投資人趨向穩健高息台股ETF；24日台股開高...

ETF資金流向震盪、降息前景引市場關注 比特幣跌破8.5萬美元　

比特幣近半個月持續走弱，22日一度跌破8.5萬美元，25日上午僅回升至8.77萬美元附近。資金面同樣呈現震盪，比特幣現貨...

ETF買氣強！台股ETF受益人連三周創高、單周暴增16.7萬

台股上周雖上演大怒神行情，但台股ETF買氣依舊穩健。法人建議，現階段高檔震盪下，投資策略宜同時布局成長與價值，續抱高股息...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。