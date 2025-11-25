家人勸買房⋯他想200全買ETF！保守派曝風險：配息不穩、股災害夢想更遠
買房或買股？一名剛畢業的護理系學生在Dcard請益，面對家中租約即將到期、想擁有自住房的需求，猶豫應該把存款拿來當頭期款買房，還是先投入股市存股創造被動收入，引發網友熱烈討論，焦點集中在房價高檔、政策優勢與投資風險如何取捨。
原PO表示家中目前與母親、姊姊同住，家裡沒有房產，總資產約150萬元，目標明年11月存到200萬元。他與姊姊月薪各約5萬多，母親已退休。家人希望趁兩人名下無資產、可申請新青安貸款的條件，買一間簡單公寓自住，讓全家有穩定的家。
不過原PO傾向先把200萬元投入股市，鎖定配息型ETF，期望每月能有約1萬元被動收入以支付房租，並持續累積本金，等資產成長到4、5百萬元再考慮買房。他擔心太早進場買房會壓縮現金流，也想利用投資放大資產，因而向網友徵詢較合適的順序。
多數留言偏向保守派，提醒「200萬全壓股市」若選高股息商品，配息不一定穩定，遇到股災可能本金、股息同步縮水，反而使買房目標更遠；也有網友直言現階段房價仍高，先租房、慢慢看屋不必急著進場，甚至建議可把投資視野放到美股或指數型標的，先累積資產與經驗。
另有一派主張買房優先，指出若以青安利率估算，貸款利息可能與租金相近，自住不必過度計較短期盈虧，且建材、人工成本上升使房價長期仍有支撐，早買可避免日後追價壓力；也有人提醒銀行限貸、公寓鑑價成數與翻修費用不可低估，應把頭期與整修現金準備好。此外，少數網友持悲觀看法，認為房市與股市都可能下修，建議暫緩重大決策，先確保工作與資金安全，再決定資產配置方向。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言