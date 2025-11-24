台股上市公司市值上周蒸發3兆 這檔規模竟逆勢增15億居台股ETF之首

台股加權指數上周重挫3.51%，不僅失守季線關卡，整體上市公司總市值更一口氣蒸發約3兆元，總市值縮水至85.54兆元。不過，即便大盤遭遇亂流，統一00981A仍持續壯大，上周基金規模增加逾15億元，居台股ETF之首，推升統一00981A的規模直逼320億元。

台股大盤上周五失守季線關卡，從臺灣證券交易所公告數據中可發現，台股上市公司總市值在短短一周內便瘦身3.05兆元。值得注意的是，根據CMoney統計近一周數據(11/17-11/24)顯示，台股ETF中規模逆勢成長的前兩名都是主動式ETF。居首的就是主動統一台股增長，單周規模成長15億元，總規模上升至約319.5億元；其次則是主動群益台灣強棒（00982A），單周規模成長14.7億元，總規模約達255.9億元。

今年以來，主動式ETF成為市場鎂光燈焦點，繳出亮眼績效表現，成功吸引市場資金持續流入。上周台股動盪加大，也讓不少先前來不及上車的投資人，紛紛把握這波拉回整理機會，伺機進場布局主動式ETF，帶動統一00981A、群益00982A成為上周台股ETF市場中成長最強勁的投資標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。