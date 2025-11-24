AI驅動美股長期牛市 永豐投信：伺機佈局相關ETF

輝達第3季業績全面優於預期，並釋出第4財季強勁展望。作為全球 AI 產業最重要的風向球，輝達的亮眼表現顯示AI投資熱度不僅沒有降溫，反而持續升溫，帶動科技巨頭與美股大盤維持強勁動能。隨著 AI 推動企業資本支出與創新需求，美股長期成長結構再度獲得強力驗證。

最新美國人口普查局「商業趨勢與展望調查」顯示，美國企業導入AI的比例已從2023年的3.7%躍升至 2025年的近10%，未來六個月更有望提升至14%。這波AI擴散速度已超越科技產業，全面滲透製造、醫療、金融、零售等領域，企業營運正邁向效率提升、自動化與新商模並進的「生產力躍升期」。AI不再是短期題材，而是推動企業競爭力重塑的結構性力量，將為美股帶來更長線、更紮實的成長動能。

國際大行包括高盛與瑞銀一致指出，目前AI熱潮與1990年代末網路泡沫本質不同，市場並未出現投資過熱、獲利惡化或槓桿升高的泡沫訊號，反而更接近1997至1998年網路基建擴張時期的健康成長階段。瑞銀更將標普500指數2026年底目標價上調至7,500點，並預期AI將引領長達十年的生產力革命。

值得注意的是，永豐美國500大ETF（00858）的主要成分股之一即包含全球AI產業最關鍵的核心企業—輝達。00858追蹤美國市值前500大企業，其中匯集AI、雲端、醫療、金融、半導體與消費龍頭，等同一次擁有美國最具競爭力與創新動能的企業組合。輝達身為AI基礎建設的核心供應商，其獲利能力與成長性受到國際法人高度肯定，也使 00858 成為投資人參與AI長期成長趨勢的直接受益工具。

在AI帶動企業獲利成長動能強勁的背景下，布局大型股更具優勢，法人建議投資人可透過定期定額與分批布局方式參與市場，在AI擴張的長期周期中持續累積資本利得。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。