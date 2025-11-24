周冠男「ALL IN勝率70%」掀論戰！他提日經34年才解套 網：閒錢才適合

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
周冠男教授日前拋出「單筆 All in 勝率 70%、定期定額只有 30%」的說法，引發網路熱議。台股示意圖／聯合報系資料照
周冠男教授日前拋出「單筆 All in 勝率 70%、定期定額只有 30%」的說法，引發網路熱議。不少人第一時間以為「那 All in 才是王道」，但卻有網友提出多起反例，直言這套理論對一般人「超危險」。

原PO發文指出，教授的數據是回測100次的結果，但現實人生只有一次，「你買在山頂，就是那倒霉30% 的人，你這輩子就當場畢業」。他以2000年網路泡沫為例：若當年把500萬退休金一次 All in，兩年後資產只剩110萬，而且要等到2015年 才解套，「人生有幾個15年可以等？」

原PO也搬出日本股市案例，1989年日經3萬9千點見頂後一路崩，竟然花了34年才再創新高，「如果你30歲All in，日本人等到64歲才回本」。反觀定期定額，會因長期低點買進而提早獲利，風險遠低於一次梭哈。

原PO強調，實務上All in最大危險，不是跌，而是「把你的現金流掏空」。假設你投完遇到金融海嘯、剛好又被裁員，「你沒有錢繳學費、沒有錢看醫生，只能在最低點被迫賣出」，直接出場。相較之下，定期定額或保留現金彈性，才能在風暴中撐住。

對此，大批網友留言討論，有網友認為教授的理論不適用於實際生活，「講勝率沒用，人生不能重來 100 次」、「美股倖存者偏差，別忘了日本」、「沒預備金的 All in 是自殺吧」、「定期定額至少不會死在山頂」。也有人力挺周冠男的邏輯，「教授講的是數學，不是心臟」、「用閒錢歐印本來就沒問題」、「講那麼多，重點是你要持有得住」。

但多數網友傾向務實派，認為All in難度太高，「家庭、工作、風險變數太多，不是每個人都撐得過5～15年的低潮」。

原PO提出意見，認為一般上班族投資更應避免極端策略，「投資不是追求最高報酬，是確保自己不會在最壞的時候被市場抬出去」，定期定額雖然少賺，但買到的，是自己能活著走到勝利的機率。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

定期定額 金融海嘯 退休金

