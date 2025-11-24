AI 泡沫雜音再起 科技股弱勢盤整 這類ETF逆勢突圍

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
日本商社指數逆勢上揚。(路透)
近期市場「AI泡沫化」雜音再起，加上美股科技巨頭財報後的獲利了結賣壓，導致那斯達克指數與費半指數重挫。台股亦受拖累，上周五盤中一度重挫千點，跌破季線。24日雖有反彈，但仍處於區間震盪的弱勢盤整格局。資金開始尋求避風港，轉向低基期傳產與必需消費類股。

中國信託投信表示，觀察今日盤勢，包含先前強勢的記憶體、PCB、散熱與伺服器機殼族群，都出現回檔走勢，反而是製鞋、紡織、金融產業等轉強。而這也反映在主題型ETF走勢。例如聚焦傳產為主的中信日本商社（00955）、復華日本龍頭（00949）等，雖適逢日股休市，但今天仍有不錯的漲幅。

00955經理人辛忠駿表示，美股上周出現驚心動魄的波動，科技股大幅回檔帶動恐慌指數（VIX）急升，那斯達克100指數單日震幅近5%，創4月對等關稅以來最大，市場對於高估值的科技股轉趨保守，傳產相對抗跌。

根據統計，自近期市場低點以來，當全球主要股市出現明顯跌幅時，日本商社指數反而逆勢上揚。辛忠駿分析，這主要歸功於日本商社與全球科技類股的相關性極低，僅介於0.06至0.23之間。這意味著商社的股價走勢高度獨立，不易受單一產業的景氣循環拖累，展現出「大將風範」的穩健特質。

辛忠駿進一步解釋，日本五大商社的業務範疇涵蓋能源、金屬、食品、紡織到機械，佈局遍及全球。這種「從飛彈到拉麵」無所不包的多元業務結構，有效分散了單一市場的風險。當科技業面臨逆風時，商社仍能靠著原物料或內需消費的獲利支撐股價，是投資人資產配置中不可或缺的穩定器。

展望後市，辛忠駿認為，在台股與美股科技股面臨乖離修正的當下，00955具備外資青睞、低估值與投資潛力大，以及高ROE、重視股東權益三大核心優勢。除了波克夏看好日本商社改善公司治理與獲利能力的長線趨勢，持續加碼日本商社持股外，相較於美台科技股的高本益比，日本商社目前的估值仍處於相對低檔，具備補漲與價值重估（Re-rating）的空間。且日本東京證交所推動的企業改革，促使商社近年來積極提升股東權益報酬率，並透過買回庫藏股與配息回饋股東。

辛忠駿建議，面對「AI泡沫」說法引發的市場動盪，投資人除了持有成長型的科技股外，不妨適度配置00955，利用其與科技股的低相關性，打造進可攻、退可守的投資組合。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00955中信日本商社 00949復華日本龍頭

