高股息ETF比較抗跌？棒棒指出含金量高防禦力就越強 : 00701、00731、00907

聯合新聞網／ 棒棒的理財失控週記
高股息ETF是否比較抗跌，關鍵仍要看選股與產業配置。台股示意圖／記者林俊良攝影
高股息ETF是否比較抗跌，關鍵仍要看選股與產業配置。台股示意圖／記者林俊良攝影

高股息ETF在市場修正時，真的比較穩嗎？看11月17日-11月19日的數據告訴我們什麼（以下統計皆含息）

含金量高的ETF較為抗跌，跌幅控制在-1.10%至-1.50%：

國泰股利精選30 (00701)： -1.10%

復華富時高息低波 (00731)： -1.19%

永豐優息存股 (00907)： -1.38%

跌幅相對較深的高股息ETF，部分甚至超過大盤指數 (0050) 的 -2.99%：

富邦特選高股息30 (00900)：-3.08%

台新永續高息中小 (00936)：-3.31%

FT臺灣永續高息 (00961)：-3.73%

不過，在下跌行情中，仍可看出不同策略的抗跌能力差異，選股邏輯和產業配置決定了抗跌的上限。

◎本文內容已獲 棒棒的理財失控週記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919降息後還能穩配？杉本指「0.54可再配1季」：現在股價合理偏貴區間

杉本針對三季高股息ETF00919在今年第三度配息由0.72元調降至0.54元後，市場最關心的「是否能穩定配息」與「合理價位」進行完整評估。他指出，在新制度上路後，高股息ETF的配息邏輯將逐漸回歸成分股基本面，而00919目前仍具備一定配息能力，但每季配息幅度將趨於保守。 杉本指出，00919於2022年10月掛牌，如今規模已突破4,000億元，受益人數達128萬人，躍居台股前三大高股息ETF之列。 以11月中旬參考價21.6元計算，00919的前五大持股以金控股為主，包括國泰金、中信金、富邦金等，近三年平均殖利率約8.72%。由於上市期間電子股漲幅可觀，00919帳上未實現資本利得也相對亮眼。

100多萬用00878、00919、0056打造月月配一萬！存股哥：現金流入帳那不僅是數字而已

最新版本用00878、00919、0056組月月配一萬需要張數及所需成本，其實跟上一季整理的差距不大，上一季整理出的成本金額約為$1,299,505，本季成本金額約為$1,301,655，只差了兩千多

AI帶動主動式ETF崛起！大家都買一樣的東西 專家提醒：小心「全民投資」藏風險

AI推動股市大漲，還能走多久？亞太股市為何是接下來的最大受益者？ETF又對市場帶來哪些影響？

00992A主打科技主動式

台灣每兩人就有一人投資台股ETF，其中今年5月甫問世的主動式台股ETF更是火熱，受益人與規模都創新高。主動式台股ETF目...

周冠男：0050、006208一次All in勝率較高？定期定額只是心理工具！

PTT股板討論「一次All in市值型ETF」是否真的勝過定期定額。原PO整理周冠男教授在節目上的說法，強調「單筆All in市值型ETF 長期勝率約七成」，引發兩派網友激烈討論，有人秒懂，有人覺得講

