高股息ETF比較抗跌？棒棒指出含金量高防禦力就越強 : 00701、00731、00907

杉本針對三季高股息ETF00919在今年第三度配息由0.72元調降至0.54元後，市場最關心的「是否能穩定配息」與「合理價位」進行完整評估。他指出，在新制度上路後，高股息ETF的配息邏輯將逐漸回歸成分股基本面，而00919目前仍具備一定配息能力，但每季配息幅度將趨於保守。 杉本指出，00919於2022年10月掛牌，如今規模已突破4,000億元，受益人數達128萬人，躍居台股前三大高股息ETF之列。 以11月中旬參考價21.6元計算，00919的前五大持股以金控股為主，包括國泰金、中信金、富邦金等，近三年平均殖利率約8.72%。由於上市期間電子股漲幅可觀，00919帳上未實現資本利得也相對亮眼。

2025-11-24 09:35