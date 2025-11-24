聽新聞
高股息ETF比較抗跌？棒棒指出含金量高防禦力就越強 : 00701、00731、00907
高股息ETF在市場修正時，真的比較穩嗎？看11月17日-11月19日的數據告訴我們什麼（以下統計皆含息）
含金量高的ETF較為抗跌，跌幅控制在-1.10%至-1.50%：
國泰股利精選30 (00701)： -1.10%
復華富時高息低波 (00731)： -1.19%
永豐優息存股 (00907)： -1.38%
跌幅相對較深的高股息ETF，部分甚至超過大盤指數 (0050) 的 -2.99%：
富邦特選高股息30 (00900)：-3.08%
台新永續高息中小 (00936)：-3.31%
FT臺灣永續高息 (00961)：-3.73%
不過，在下跌行情中，仍可看出不同策略的抗跌能力差異，選股邏輯和產業配置決定了抗跌的上限。
