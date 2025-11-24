快訊

老師難為／輕拍肩膀被控不當管教 防禦性教學自保有必要

美烏會談內幕曝光！外媒爆料檯面下火藥味十足 美控烏克蘭帶風向

準天琴颱風恐發展 氣象專家揭時程、最新預測路徑

聽新聞
0:00 / 0:00

00919降息後還能穩配？杉本指「0.54可再配1季」：現在股價合理偏貴區間

聯合新聞網／ 杉本來了
00919本季配息0.54。台股示意圖／中央社
00919本季配息0.54。台股示意圖／中央社

杉本針對三季高股息ETF00919在今年第三度配息由0.72元調降至0.54元後，市場最關心的「是否能穩定配息」與「合理價位」進行完整評估。他指出，在新制度上路後，高股息ETF的配息邏輯將逐漸回歸成分股基本面，而00919目前仍具備一定配息能力，但每季配息幅度將趨於保守。

杉本指出，00919於2022年10月掛牌，如今規模已突破4,000億元，受益人數達128萬人，躍居台股前三大高股息ETF之列。

以11月中旬參考價21.6元計算，00919的前五大持股以金控股為主，包括國泰金、中信金、富邦金等，近三年平均殖利率約8.72%。由於上市期間電子股漲幅可觀，00919帳上未實現資本利得也相對亮眼。

從報酬角度觀察，00919自2024年第1季至2025年第3季期間，資本利得為-4.19%，配息報酬率21.38%，總報酬率達17.19%。

杉本認為，在大盤震盪與高股息ETF配息規範調整的背景下，00919的整體表現仍屬不錯，甚至優於不少單一個股。

至於市場關注的「實際可動用配息金額」，杉本以淨值結構拆解表示，00919的淨值共由基本面額、收益平準金與資本損益平準金三部分組成，其中完全可配發的股利利息收入約0.29元，搭配已實現資本利得約0.57元，可用於配息的總額約落在0.86元。

他據此推估，若每季維持0.54元，約可穩配一季；若調降至約0.43元，則有機會穩定配發兩季。他指出，未來高股息ETF的走向將更加取決於成分股現金殖利率與資本利得狀況，而配息幅度下修反而有助產品走向長期健全。

杉本也判定出00919的合理價位3階區間：

便宜價：17.4元

合理價：21.3元

昂貴價：25.2元

以目前約21.6元股價評估，00919介於合理與偏貴區間。

此外，杉本提醒投資人，高股息ETF雖具配息誘因，但依舊需要回歸成分股體質、淨值變化與整體市場週期評估，並避免只看短期配息數字而忽略長期風險。

◎本文內容已獲 杉本來了 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金

相關新聞

00919降息後還能穩配？杉本指「0.54可再配1季」：現在股價合理偏貴區間

杉本針對三季高股息ETF00919在今年第三度配息由0.72元調降至0.54元後，市場最關心的「是否能穩定配息」與「合理價位」進行完整評估。他指出，在新制度上路後，高股息ETF的配息邏輯將逐漸回歸成分股基本面，而00919目前仍具備一定配息能力，但每季配息幅度將趨於保守。 杉本指出，00919於2022年10月掛牌，如今規模已突破4,000億元，受益人數達128萬人，躍居台股前三大高股息ETF之列。 以11月中旬參考價21.6元計算，00919的前五大持股以金控股為主，包括國泰金、中信金、富邦金等，近三年平均殖利率約8.72%。由於上市期間電子股漲幅可觀，00919帳上未實現資本利得也相對亮眼。

100多萬用00878、00919、0056打造月月配一萬！存股哥：現金流入帳那不僅是數字而已

最新版本用00878、00919、0056組月月配一萬需要張數及所需成本，其實跟上一季整理的差距不大，上一季整理出的成本金額約為$1,299,505，本季成本金額約為$1,301,655，只差了兩千多

AI帶動主動式ETF崛起！大家都買一樣的東西 專家提醒：小心「全民投資」藏風險

AI推動股市大漲，還能走多久？亞太股市為何是接下來的最大受益者？ETF又對市場帶來哪些影響？

00992A主打科技主動式

台灣每兩人就有一人投資台股ETF，其中今年5月甫問世的主動式台股ETF更是火熱，受益人與規模都創新高。主動式台股ETF目...

周冠男：0050、006208一次All in勝率較高？定期定額只是心理工具！

PTT股板討論「一次All in市值型ETF」是否真的勝過定期定額。原PO整理周冠男教授在節目上的說法，強調「單筆All in市值型ETF 長期勝率約七成」，引發兩派網友激烈討論，有人秒懂，有人覺得講

美股ETF逢回檔 可伺機介入

全球4月股災以來，美股強勢反彈帶動相關ETF報酬大躍進，前十強漲幅全數突破41%，呈現全面回溫格局。法人指出，在降息預期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。