100多萬用00878、00919、0056打造月月配一萬！存股哥：現金流入帳那不僅是數字而已

最新版本用00878、00919、0056組月月配一萬需要張數及所需成本，其實跟上一季整理的差距不大，上一季整理出的成本金額約為$1,299,505，本季成本金額約為$1,301,655，只差了兩千多塊而已。

如果你要擁有每個月至少有一萬元的現金流，以這三檔高股息來說只要拿出100出頭萬即可，需要的成本其實沒有很多，一般小資也能享受現金流帶來的效益，可以股息再投入，也能在生活需要時有一股安定的力量。

我在今年達成股息總額71萬的成績，因為還有金融股的股息及配股，以我個人來說股息還是存在大小月之分，但總體來說目前的月月配金額已相當充足。

之前的文章也提到，明年目標是盡可能讓月配金額更平均些，這是為了要符合我目前的生活型態，畢竟已經離開職場，還是希望讓股息不要過度集中在某幾個月份，當然這是我自己個人的規劃。

存股之路沒有終點，只能因應當前的環境及個人的需求不斷得去調整策略，只要你感覺自己的生活過得越來越好、總值跟股息越來越多，那我想你的投資策略大致上沒有問題，真的不要太在意其他人的看法。

看著帳戶每個月都有現金流入帳，那不僅僅是數字而已，而是給自己在生活上有更多選擇的底蘊。走自己的路就好，千萬別讓外界的雜音打亂你原本走得正好的節奏。

