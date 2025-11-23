00992A主打科技主動式

台灣每兩人就有一人投資台股ETF，其中今年5月甫問世的主動式台股ETF更是火熱，受益人與規模都創新高。主動式台股ETF目前共五檔，年底預計還有四檔將加入戰局，預計年底檔數將達九檔。主動式台股ETF儼然成為主流投資趨勢，要如何挑選？也成為投資人的投資課題。

法人表示，主動式ETF操作上可適時參酌時事對各產業的影響分析，每日即時進行持股調整，以降低投資組合波動，彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢。台股科技主動式ETF投資標的廣納科技全領域的創新題材，更能因應市況隨時調整持股，創造超額報酬機會。

觀察在年底的主動式台股ETF大戰中，投信業者因應推出全台首檔台股科技主動式ETF，即主動群益科技創新（00992A），風險屬性RR5級，採季配息，自成立日起滿60日後，按每年1、4、7及10月除息，掛牌價10元，預定12月8日開募。

據了解，00992A具有科技雷達選股策略，不只是台積電，只要是科技創新商機全都偵測入列。群益投信以人工智慧（AI）供應鏈為例，台廠扮演關鍵角色。

00992A持股橫跨AI供應鏈，涵蓋從晶片設計、製造、封裝、組裝到終端應用的整個價值鏈，包括晶圓代工、晶片設計、先進封裝與載板、伺服器製造與組裝、伺服器零組件及測試與系統整合等，還包括與AI基礎設施相關的電力、連接器等領域，一次掌握完整趨勢。

ETF投資達人表示，台股科技主動式ETF能因應市況隨時調整持股，並廣納科技各領域的創新題材，質量化並重；一般型台股科技ETF則是追蹤特定指數，依指數固定頻率調整成分股，投資主題大多為限定題材或高息，而且是純量化投資策略。

ETF投資達人表示，整體而言，主動選股更能即時掌握科技創新投資契機。在基本面支撐下，台股中長期仍偏多可期，建議投資人可趁年底進場，及時參與2026年台灣科技股完整投資契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。