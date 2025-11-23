周冠男：0050、006208一次All in勝率較高？定期定額只是心理工具！

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
周冠男節目談All in市值型ETF與定期定額，引發PTT兩派網友大論戰。記者曾原信／攝影
PTT股板討論「一次All in市值型ETF」是否真的勝過定期定額。原PO整理周冠男教授在節目上的說法，強調「單筆All in市值型ETF 長期勝率約七成」，引發兩派網友激烈討論，有人秒懂，有人覺得講太多反而更亂。

原PO指出周教授的核心論點：

All in 市值型ETF（如0050、006208）長期勝率約68～70%，因股市長期向上，越晚進場越損失複利時間。

定期定額不是績效工具，而是「心理工具」，幫助小資族克制心魔。

混合策略最實用：固定收入用DCA，大筆錢All in，下跌再視情況加碼。

教授會預留債券或適度槓桿，作為市場大跌時的加碼來源。

原PO補充所有內容皆來自周教授節目，由NotebookLM整理。

支持者認為教授講的觀念很好懂，也認同All in 市值型ETF的長期優勢，「其實教授把一件很簡單非常簡單的事情，用非常非常複雜的話來說」、「大量現金不投入大盤，長期下來就是輸爛」、「看過持續買進書後久再也不猶豫了」、「為什麼要講那麼複雜？因為簡單一兩句話根本沒人信啊！」也有人認為教授的說法本來就是事實，「三歲小孩知道，但八十老嫗做不到」。

反對者覺得教授講過頭，甚至內容侷限，「他這說法是很有侷限性的。只對一半」、「為什麼要把一件簡單的事情講得這麼複雜」、「沒有這麼複雜啦」、「周冠男就跟風仔」。也有人質疑就算All in市值型ETF，也難度高在「人性」，「這不影片、書籍、節目、可以幫你的」、「問你要怎麼克制？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 ETF 市值型 定期定額

