投信密集募集台股主動式ETF 訴求為主動操盤更能因應動盪的金融市場

輝達財報佳，但仍無法消除投資人對於人工智慧（AI）泡沫化的疑慮，加上美國就業數據佳，市場預期美國聯準會（Fed）在12月降息的機率大幅降低，美國科技股領跌，全球主要股市跟著震盪。

不過，國內投信不畏短期波動，新募產品放眼長線前景，近期密集募集台股主動式ETF，訴求為主動操盤更能因應動盪的金融市場。投信認為，AI並沒有泡沫化，建議投資人忽略短期的不確定因素，布局長線成長標的。

12月將迎來四檔產品新募，包括三檔主動式台股ETF對決，也就是主動台新優勢成長（00987A）、主動復華未來50（00991A）、主動群益科技創新（00992A），訴求都是科技、成長、動能。

另外，平衡兆豐台美動能股債（00982T）則於12月8日開募，這是兆豐投信第一檔股債平衡ETF，結合台灣指數公司特選台灣上市上櫃動能趨勢指數、彭博20年期以上美國公債指數，以台股動態搭配美債，協助投資人打造攻守兼備的資產組合。

主動中信台灣卓越成長最近獲得核備，將於明年元月5日募集。中信投信繼發行首檔非投資等級債主動式ETF、首檔美股顛覆式創新主動式ETF之後，將焦點轉回台股主動式ETF的戰場。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。