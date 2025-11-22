美股ETF逢回檔 可伺機介入

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

全球4月股災以來，美股強勢反彈帶動相關ETF報酬大躍進，前十強漲幅全數突破41%，呈現全面回溫格局。法人指出，在降息預期降低、震盪加劇的環境下，美股ETF回檔反而提供更佳切入點，建議投資人採取逢低分批布局策略，掌握後續行情。

根據CMoney統計，截至21日止，觀察自4月9日股災以來，美股ETF前十強反彈表現，依序為：富邦NASDAQ正2漲105%、國泰費城半導體漲86.8%、元大S&P500正2漲76.6%、兆豐洲際半導體漲74.2%、國泰北美科技漲57.7%、統一FANG+漲52.6%、中信美國創新科技漲51.7%、國泰美國道瓊正2漲48%、野村美國研發龍頭漲45.7%、群益那斯達克生技漲42.4%、復華S&P500成長漲41.8%。

富邦NASDAQ ETF（00662）經理人王辰方表示，美國聯準會10月會議紀要顯示，官員對後續降息節奏出現明顯分歧，市場對12月再降息的預期同步降溫，令近期美股表現略受壓抑。同時，在投資人普遍擔心AI權值股評價偏高、漲勢難以延續之際，AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）最新提出2026年營運仍將樂觀的展望，為科技族群再添重要動能。

王辰方指出，根據最新統計，2025年美國企業獲利成長預估自原先的9%上調至10%，2026年更高達13%，意味美股整體獲利趨勢依然向上。若市場因12月降息不如預期而短線回調，反而將提供佈局美股的絕佳切入點。

安聯投信表示，隨著10月、11月財報相繼公布，如今時序上將逐漸步入資訊空窗期，接下來市場氛圍將步入轉折期；不過從近期OpenAI頻繁宣布結盟及改組市場反應來看，AI投資雜音言論短期無法消除，加上先前個股累積漲幅已大及投機氣氛所帶來的短線當沖，都將造成未來股價震盪變數。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國聯準會 美股

