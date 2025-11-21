台股大洗三溫暖 近一周最抗跌台股ETF是它

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
布局台股市場ETF近一周報酬前十強。資料來源：CMoney統計至11/21
輝達（NVIDIA）慶祝行情僅上演一天，台股也跟著一天大漲、一天大跌，回到輝達開獎財報前的原點。台股結束驚濤駭浪的一周，總計加權指數過去一周累計下跌3.51%，盤點市場上有布局台股市場的ETF，近一周表現贏過大盤的有46檔，最逆風抗跌的十檔跌幅介於0.49%至2.09%之間，包含六檔高股息ETF，兩檔主題型ETF，一檔產業型ETF，績效最好的一檔，則是股債平衡型ETF，顯示在暴漲暴跌行情中，股債平衡配置確實能發揮分散風險的效果。

市場人士觀察，從近一周最抗跌的是平衡凱基雙核收息（00981T），就可以看出在加權指數短線遭遇修正之際，配備七成債券部位的ETF，確實發揮平衡波動的效果。近期市場對AI估值過高產生疑慮，今年以來領漲的科技族群，也在這波評價修正中領跌；而債券的穩定性可以抵銷股票波動且提供固定收益，讓整體投資在風險與報酬間取得最佳平衡。

平衡凱基雙核收息ETF研究團隊表示，近期美股單日恐慌指數上漲12.86，反映市場風險情緒升溫，加速資金輪動；不過回歸基本面觀察，目前已公布財報的科技巨頭，大多繳出上調EPS年增率的亮眼成績，雲端服務供應商與企業也擴大投入AI相關資本支出，顯示AI需求持續擴張向上，台股供應鏈仍可望率先受惠。

由於美國政府甫結束史上最長關門期，美國經濟數據出現真空狀態，美國聯準會（Fed）官員對12月降息與否持保留態度，市場對12月不降息的預期開始升高，連帶使得市場對美股高估值的信心開始出現鬆動雙重壓力測試下，股市波動加劇。

欲強化投資組合抗壓力，投資人可採取股債平衡配置策略，股票部分，台股因2026企業營收與獲利預估均持續上調，惟成長主要仍集中在AI概念族群，可趁近期修正分批布局；債券部分，預防性降息前提下，利率仍將呈區間整理，可考慮以票息率相對高的投資級信用債為核心配置。

平衡凱基雙核收息（00981T）布局台股25強搭配全球BBB級債，既有股票部位參與台股成長硬實力，也有債券部位掌握固定收益，可逢低分批布局，持續累積資產部位，追求長期投資價值。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF

