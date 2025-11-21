群益00985B最新配息0.048元 預估年化配息率5.65%、12月2日最後買進日

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
群益ESG投等債0-5(00985B)最新配息資訊。（資料來源：投信官網、預估年化配息率採公告日11/18收盤，2025/11/20）
群益ESG投等債0-5(00985B)最新配息資訊。（資料來源：投信官網、預估年化配息率採公告日11/18收盤，2025/11/20）

根據群益投信官網顯示，群益ESG投等債0-5（00985B）公告最新配息資訊，本次預估每股配發金額為0.048元，維持前次配息水準。以公告日11月18日收盤價10.2元來推算，預估單次配息率近0.47%，年化配息率約5.65%。本次除息日訂12月3日，收益分配發放日則訂12月30日，因此，想參與00985B領息的投資人，最晚需在12月2日買進。

財富管理專家表示，聯準會雖然於9月、10月各降息1碼，不過受美國政府關門影響，重要經濟數據恐難產，加上近期部份聯準會官員釋出鷹派言論，重擊降息預期。根據FedWatch最新數據，12月降息機率僅32.8%，相較前一月的93.7%，大幅降溫，也令債市表現承壓。

財富管理專家指出，面對市場不確定性氣氛濃厚，也使得債市投資難度增高。因此，建議投資人可適度配置存續期間短、對市場利率敏感低、受利率變動影響較小的短天期投等債，來抵禦利率波動的風險，且若如期降息，價格亦可同步受惠，是現階段進可攻，退可守的好選擇。

市場法人指出，00985B自掛牌以來就備受市場關注，擁有高人氣、績效亮、配息優三大優點。對比今年債券ETF受益人數屢探新低，00985B今年來受益人新增約1.4萬人，增加人數僅次於債券ETF人氣王群益優選非投等債。

市場法人表示，在績效部分，觀察11月以來債券ETF交易情形，00985B上漲1.9%，漲幅居前，表現相當亮眼。在配息上，00985B首次配息即順利完成填息，本次亦維持優異配息水準，每股配發0.048元，預估年化配息率5.65%，居於短天期投等債ETF之首，長期存債的投資人不妨透過00985B來參與行情，又可兼顧收益與波動控管兩大需求。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

