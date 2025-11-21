快訊

台積電探1,385元！台股一度重挫1,006點、寫史上盤中第9大跌點

高市「台灣有事」發言讓陸暴怒 CNN曝北京背後「更深層顧慮」

輝達投資10億元設台灣總部！經濟部：2個月前已核准

算力還不夠、電力也要夠…AI缺電潮延燒台灣！00899能源概念股逆勢爆紅

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達公布570億美元亮眼營收，但黃仁勳在財報會議警告，AI發展正被「電力、散熱、液冷」三大難題卡住，能源基礎建設跟不上成為全球隱憂。歐新社
輝達公布570億美元亮眼營收，但黃仁勳在財報會議警告，AI發展正被「電力、散熱、液冷」三大難題卡住，能源基礎建設跟不上成為全球隱憂。歐新社

輝達（Nvidia）最新財報再度交出亮眼成績單，第三季營收高達570億美元，遠超市場預期，毛利率更攀升至73.4%，激勵股價大漲，為AI產業前景注入強心針。然而，執行長黃仁勳卻在財報會議中直指AI發展的隱憂：電力正成為AI擴張的最大瓶頸。

黃仁勳在財報後的電話會議中指出，AI的快速發展已受到能源基礎設施的嚴重制約，直言未來最大的挑戰並非晶片產能或供應鏈，而是「電力、散熱與液冷」這三大關鍵。

他強調，建構吉瓦級的AI資料中心，效能與每瓦特效能息息相關，在電力資源有限的情況下，硬體堆砌已無法突破效能極限，即便輝達能提供最頂尖的晶片，若缺乏穩定且充足的電力支撐，AI的宏大藍圖恐將成為空談。

AI發展遇能源挑戰 電力需求恐暴增

AI對電力的龐大需求已成全球性課題。根據高盛預估，至2030年全球資料中心的電力需求將暴增165%。這股電力壓力也蔓延至台灣，台電董事長曾文生近期直言，重電設備不僅缺貨且價格飆漲，交期甚至長達五年，讓人「看到都傻眼」。從輝達的全球示警到台灣本土供應鏈的困境，都指向同一問題：電力基礎設施的升級速度已遠遠落後於AI的發展腳步。

為滿足AI對能源的無盡需求，科技巨頭近期甚至將目光投向太空。輝達結盟Starcloud將GPU送上軌道，Google啟動「逐光者計畫」，甚至馬斯克與貝佐斯的月球基地構想，無不顯示企業正積極尋求擺脫地球電網束縛的終極能源解方。

在這樣的背景下，如何提供穩定、低碳且快速部署的在地發電方案，成為解鎖AI算力瓶頸的關鍵。其中，美國Bloom Energy以固態氧化物燃料電池（SOFC）為核心技術，推出的「Bloom Box」燃料電池因具備高發電效率、低碳排放，且可繞過電網增容等待期，直接供應資料中心電力，吸引Oracle、Equinix等科技巨頭合作，成為資料中心能源解方的新寵。Bloom Energy的市值在一年內飆漲十倍，成為能源轉型的代表企業。

能源挑戰下，投資市場也迅速反應。根據CMoney資料，追蹤潔淨能源的「FT潔淨能源（00899）」ETF，今年以來績效達43.53%，近三個月漲幅更達22.95%，其中重要持股之一正是Bloom Energy；能源ETF績效僅次於航太科技題材，顯示法人資金已看準，在AI浪潮下，能源解決方案提供者將成為下一波主要受惠者。

近期海外ETF績效

代號股票名稱收盤價(元)今年以來績效(%)近3個月績效(%)近1個月績效(%)
00877復華中國5G22.469.5722.94-2.69
00965元大航太防衛科技22.5154.718.64-1.32
00735國泰臺韓科技48.0546.5830.181.69
00899FT潔淨能源19.9843.5322.950.71
00885富邦越南16.4741.496.67-0.48
00902中信電池及儲能13.4240.6739.368.58
00920富邦ESG綠色電力18.0739.6421.933.02
00954中信日本半導體11.535.4532.181.5
00951台新日本半導體10.7233.529.63-0.09
00910第一金太空衛星38.0933.0410.18-10.54
資料來源：CMoney (2025.11.20)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00899FT潔淨能源 ETF

延伸閱讀

台股開盤至少恐跌700點！年底不用做空…哲哲：現在還是多頭市場

大盤下殺鼓起勇氣撿便宜...但怎麼撿不接刀？泰北哥教學：前低是好位置

大盤跌給你看、AI估值拉警報！00981T全球債穩守+台股市值跟漲

台積電高檔下殺快接？陳重銘「股災跟著國家隊進場」：出現長線甜甜價

相關新聞

算力還不夠、電力也要夠…AI缺電潮延燒台灣！00899能源概念股逆勢爆紅

輝達（Nvidia）最新財報再度交出亮眼成績單，第三季營收高達570億美元，遠超市場預期，毛利率更攀升至73.4%，激勵股價大漲，為AI產業前景注入強心針。然而，執行長黃仁勳卻在財報會議中直指AI發展

大盤跌給你看、AI估值拉警報！00981T全球債穩守+台股市值跟漲

台股近期高檔震盪，大盤一度突2萬8千點、總市值衝90兆元，AI族群仍是主要動能。不過，美股同步出現急跌急拉的高波動，聯準會官員接連釋出保留態度，使降息預期降溫，市場不確定性升高。面對高檔行情，資金流向

高含「輝」海外ETF 利多

AI晶片龍頭輝達財報及展望報喜，盤後股價漲6%，帶動高含「輝」海外ETF表現。法人建議，投資人把握盤勢修正契機，採取逢低...

台股科技ETF 走路有風

受惠輝達（NVIDIA）財報優於預期，推升AI供應鏈上漲。台股昨（20）日在台積電領軍下，收盤大漲846點，為史上第二大...

刷新ETF紀錄 0050規模衝上9,000億

台股近日再上演大怒神行情，逢低買盤進場布局，加上輝達財報亮眼破除AI泡沫疑慮，昨（20）日強彈逾800點，收復27,00...

輝達財報再度引爆市場焦點 含「輝」量ETF受關注

AI伺服器龍頭NVIDIA公布第3季財報，營收突破570億美元、年增62%，並預估下一季營收上看650億美元，全面優於市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。