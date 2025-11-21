算力還不夠、電力也要夠…AI缺電潮延燒台灣！00899能源概念股逆勢爆紅

輝達（Nvidia）最新財報再度交出亮眼成績單，第三季營收高達570億美元，遠超市場預期，毛利率更攀升至73.4%，激勵股價大漲，為AI產業前景注入強心針。然而，執行長黃仁勳卻在財報會議中直指AI發展的隱憂：電力正成為AI擴張的最大瓶頸。

黃仁勳在財報後的電話會議中指出，AI的快速發展已受到能源基礎設施的嚴重制約，直言未來最大的挑戰並非晶片產能或供應鏈，而是「電力、散熱與液冷」這三大關鍵。

他強調，建構吉瓦級的AI資料中心，效能與每瓦特效能息息相關，在電力資源有限的情況下，硬體堆砌已無法突破效能極限，即便輝達能提供最頂尖的晶片，若缺乏穩定且充足的電力支撐，AI的宏大藍圖恐將成為空談。

AI發展遇能源挑戰 電力需求恐暴增

AI對電力的龐大需求已成全球性課題。根據高盛預估，至2030年全球資料中心的電力需求將暴增165%。這股電力壓力也蔓延至台灣，台電董事長曾文生近期直言，重電設備不僅缺貨且價格飆漲，交期甚至長達五年，讓人「看到都傻眼」。從輝達的全球示警到台灣本土供應鏈的困境，都指向同一問題：電力基礎設施的升級速度已遠遠落後於AI的發展腳步。

為滿足AI對能源的無盡需求，科技巨頭近期甚至將目光投向太空。輝達結盟Starcloud將GPU送上軌道，Google啟動「逐光者計畫」，甚至馬斯克與貝佐斯的月球基地構想，無不顯示企業正積極尋求擺脫地球電網束縛的終極能源解方。

在這樣的背景下，如何提供穩定、低碳且快速部署的在地發電方案，成為解鎖AI算力瓶頸的關鍵。其中，美國Bloom Energy以固態氧化物燃料電池（SOFC）為核心技術，推出的「Bloom Box」燃料電池因具備高發電效率、低碳排放，且可繞過電網增容等待期，直接供應資料中心電力，吸引Oracle、Equinix等科技巨頭合作，成為資料中心能源解方的新寵。Bloom Energy的市值在一年內飆漲十倍，成為能源轉型的代表企業。

能源挑戰下，投資市場也迅速反應。根據CMoney資料，追蹤潔淨能源的「FT潔淨能源（00899）」ETF，今年以來績效達43.53%，近三個月漲幅更達22.95%，其中重要持股之一正是Bloom Energy；能源ETF績效僅次於航太科技題材，顯示法人資金已看準，在AI浪潮下，能源解決方案提供者將成為下一波主要受惠者。

近期海外ETF績效

代號 股票名稱 收盤價(元) 今年以來績效(%) 近3個月績效(%) 近1個月績效(%) 00877 復華中國5G 22.4 69.57 22.94 -2.69 00965 元大航太防衛科技 22.51 54.71 8.64 -1.32 00735 國泰臺韓科技 48.05 46.58 30.18 1.69 00899 FT潔淨能源 19.98 43.53 22.95 0.71 00885 富邦越南 16.47 41.49 6.67 -0.48 00902 中信電池及儲能 13.42 40.67 39.36 8.58 00920 富邦ESG綠色電力 18.07 39.64 21.93 3.02 00954 中信日本半導體 11.5 35.45 32.18 1.5 00951 台新日本半導體 10.72 33.5 29.63 -0.09 00910 第一金太空衛星 38.09 33.04 10.18 -10.54 資料來源：CMoney (2025.11.20)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。