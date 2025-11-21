算力還不夠、電力也要夠…AI缺電潮延燒台灣！00899能源概念股逆勢爆紅
輝達（Nvidia）最新財報再度交出亮眼成績單，第三季營收高達570億美元，遠超市場預期，毛利率更攀升至73.4%，激勵股價大漲，為AI產業前景注入強心針。然而，執行長黃仁勳卻在財報會議中直指AI發展的隱憂：電力正成為AI擴張的最大瓶頸。
黃仁勳在財報後的電話會議中指出，AI的快速發展已受到能源基礎設施的嚴重制約，直言未來最大的挑戰並非晶片產能或供應鏈，而是「電力、散熱與液冷」這三大關鍵。
他強調，建構吉瓦級的AI資料中心，效能與每瓦特效能息息相關，在電力資源有限的情況下，硬體堆砌已無法突破效能極限，即便輝達能提供最頂尖的晶片，若缺乏穩定且充足的電力支撐，AI的宏大藍圖恐將成為空談。
AI發展遇能源挑戰 電力需求恐暴增
AI對電力的龐大需求已成全球性課題。根據高盛預估，至2030年全球資料中心的電力需求將暴增165%。這股電力壓力也蔓延至台灣，台電董事長曾文生近期直言，重電設備不僅缺貨且價格飆漲，交期甚至長達五年，讓人「看到都傻眼」。從輝達的全球示警到台灣本土供應鏈的困境，都指向同一問題：電力基礎設施的升級速度已遠遠落後於AI的發展腳步。
為滿足AI對能源的無盡需求，科技巨頭近期甚至將目光投向太空。輝達結盟Starcloud將GPU送上軌道，Google啟動「逐光者計畫」，甚至馬斯克與貝佐斯的月球基地構想，無不顯示企業正積極尋求擺脫地球電網束縛的終極能源解方。
在這樣的背景下，如何提供穩定、低碳且快速部署的在地發電方案，成為解鎖AI算力瓶頸的關鍵。其中，美國Bloom Energy以固態氧化物燃料電池（SOFC）為核心技術，推出的「Bloom Box」燃料電池因具備高發電效率、低碳排放，且可繞過電網增容等待期，直接供應資料中心電力，吸引Oracle、Equinix等科技巨頭合作，成為資料中心能源解方的新寵。Bloom Energy的市值在一年內飆漲十倍，成為能源轉型的代表企業。
能源挑戰下，投資市場也迅速反應。根據CMoney資料，追蹤潔淨能源的「FT潔淨能源（00899）」ETF，今年以來績效達43.53%，近三個月漲幅更達22.95%，其中重要持股之一正是Bloom Energy；能源ETF績效僅次於航太科技題材，顯示法人資金已看準，在AI浪潮下，能源解決方案提供者將成為下一波主要受惠者。
近期海外ETF績效
|代號
|股票名稱
|收盤價(元)
|今年以來績效(%)
|近3個月績效(%)
|近1個月績效(%)
|00877
|復華中國5G
|22.4
|69.57
|22.94
|-2.69
|00965
|元大航太防衛科技
|22.51
|54.71
|8.64
|-1.32
|00735
|國泰臺韓科技
|48.05
|46.58
|30.18
|1.69
|00899
|FT潔淨能源
|19.98
|43.53
|22.95
|0.71
|00885
|富邦越南
|16.47
|41.49
|6.67
|-0.48
|00902
|中信電池及儲能
|13.42
|40.67
|39.36
|8.58
|00920
|富邦ESG綠色電力
|18.07
|39.64
|21.93
|3.02
|00954
|中信日本半導體
|11.5
|35.45
|32.18
|1.5
|00951
|台新日本半導體
|10.72
|33.5
|29.63
|-0.09
|00910
|第一金太空衛星
|38.09
|33.04
|10.18
|-10.54
|資料來源：CMoney (2025.11.20)
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
