大盤跌給你看、AI估值拉警報！00981T全球債穩守+台股市值跟漲

台股近期高檔震盪，大盤一度突2萬8千點、總市值衝90兆元，AI族群仍是主要動能。不過，美股同步出現急跌急拉的高波動，聯準會官員接連釋出保留態度，使降息預期降溫，市場不確定性升高。面對高檔行情，資金流向開始分歧，部分投資人尋求兼具防禦與成長性的配置。

「攻守並進」的資產結構再度受到關注。其採債七股三設計的平衡凱基雙核收息ETF（00981T）成為市場焦點之一。核心配置為70%全球BBB級中天期債券、30%台股市值前25大企業，以債券提供基本收益，再透過大型權值股參與台股成長。

債券部位比重達七成，於全球BBB級中天期公司債，平均票息約7.2%。此票息來源不受企業獲利波動影響，助提高現金流可預期性，成整體結構的重要穩定基礎，對望降波動的投資人尤其關鍵。

股票部分涵蓋台股市值前25大企業…半導體、電子與金融核心產業。今年台股主要上漲動能集中大型權值股，10月大盤反彈約4%，該三成部位提供跟上市場主流的能力。

00981T另項特色每月底自動再平衡。當股票急漲使權重偏離，會將比例調回「債七股三」；市場回檔、債券比重升高時，也會補回股票。此機制能降低投資人因情緒追高殺低的風險，使組合維持設定的風險水位，提升長期持有穩定性。此外，由於收益來源以債息為主，00981T採月配息方式，使現金流更具規律性。

00981T在10月震盪行情中仍繳出+1.77%的月漲幅，相對其他月配商品表現更穩：

元大台灣價值高息（00940）：+0.53%

統一台灣高息動能（00939）：+0.71%

復華台灣科技優息（00929）：-0.81%

差異除成分股不同外，債券占比高在震盪時能有效平滑淨值，也是原因。

當市場處於高檔震盪、投資人同時擔心回檔與錯過行情時，兼具現金流與成長性的配置逐漸受到重視。00981T以全球BBB債券作為收益基礎，再搭配台股前25大的成長動能，並透過每月再平衡維持風險控管，在避震與布局之間取得相對平衡。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。