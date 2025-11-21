高含「輝」海外ETF 利多

AI晶片龍頭輝達財報及展望報喜，盤後股價漲6%，帶動高含「輝」海外ETF表現。法人建議，投資人把握盤勢修正契機，採取逢低分批布局策略，關注科技型相關ETF或基金，同時參與AI科技股所帶來的中長期成長機會。

根據CMoney統計截至11月18日，輝達含量前五高的海外ETF依序為富邦未來車（00895）、中信美國創新科技、國泰智能電動車、台新標普科技精選、平衡凱基美國TOP，持股比重分別是21.9%、16.4%、15.4%、14.5%、14.04%。

富邦未來車是唯一持有輝達比重超過兩成的ETF，經理人王素珍指出，輝達財報亮眼不僅強化科技股投資情緒，更透露美國大型企業在 AI、雲端、高速運算等領域的獲利能見度仍相當明確。AI伺服器、資料中心與雲端資本支出正推動下一輪科技創新周期，而此趨勢已深度反映在NASDAQ 100與標普500指數成分股的獲利展望中。

國泰投信指出，輝達最新財報第3季營收與獲利雙雙超乎預期，資料中心業務年增66%仍是最大引擎，黃仁勳表示，當前這一代Blackwell架構GPU晶片的銷售情況已經是「高到破表」的程度。呼應近期銷售的快速成長，也打破市場對於AI泡沫化的擔憂。輝達強勁的財報表現為整個AI產業投下定心丸。

近期市場出現明顯調整，投資人紛紛拋售大型科技股，主因在於擔憂企業在競逐全球最強 AI模型的過程中，於資料中心、晶片及其他基礎設施投入過多，短期難以看到回報。輝達最新公布的財報再度超越市場預期，有望緩解過去幾周蔓延的AI泡沫疑慮。

平衡凱基美國TOP研究團隊表示，12月美國聯準會開會前，官方非農就業數據有可能僅有9月數字可參考，在資訊不足情況下，市場預期降息機率大幅降低，年底前殖利率有高機率呈現區間震盪，牽動股市持續震盪，建議適當配置股債平衡ETF，兼顧美股科技龍頭成長潛力與美國公債平衡股票波動，因應波動加劇市況。

展望2026年，隨主要央行進入溫和的貨幣政策，企業資本支出與跨國投資活動可望回溫，科技產業在AI、半導體、高效能運算與綠能轉型推動下，各國政府將加大基建與能源轉型投入，科技類股進入新一輪成長循環。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。