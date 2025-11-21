刷新ETF紀錄 0050規模衝上9,000億

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股近日再上演大怒神行情，逢低買盤進場布局，加上輝達財報亮眼破除AI泡沫疑慮，昨（20）日強彈逾800點，收復27,000點關卡，挹注台股ETF總規模重返3.6兆元之上，指標ETF元大台灣50（0050）規模衝上9,000億元，再改寫ETF里程碑，可望成為國內首檔兆元級ETF。

輝達第3季強勁的財報表現為整個AI產業投下定心丸，台股供應鏈可望受惠伺服器需求的持續成長，激勵投資信心回升，觀察熱門ETF規模表現，昨天群益台灣精選高息重回4,000億元之上、元大台灣價值高息重返千億元、國泰台灣科技龍頭也重新回到700億元之上。

此外，元大台灣50、富邦科技、群益臺灣加權正2、主動野村臺灣優選、主動統一台股增長、主動群益台灣強棒、主動野村台灣50等規模也都改寫新高，其中，富邦科技來到296.3億元，朝向300億元邁進。

統計元大台灣50第4季以來（截至11月19日）淨申購金額1,245億元，近一周更密集獲淨申購256億元，昨日在台股大漲帶動下，規模創9,134億新高。隨著規模邁入下一個關卡，最新經理費率來到新低的0.096%，未來規模成長至1兆以上將持續朝0.05%下降，有利投資人長線存股。

法人指出，元大台灣50買氣來自對成長潛力的期待，成立以來（統計至11月19日）含息報酬率1213%，年化報酬率約為12.4%，不到六年可為投入資產翻倍；今年以來元大台灣50含息報酬率為24.2%，同期間大盤為18.6%、台股基金平均為20.5%，選擇元大台灣50具有顯著優勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高含「輝」海外ETF 利多

AI晶片龍頭輝達財報及展望報喜，盤後股價漲6%，帶動高含「輝」海外ETF表現。法人建議，投資人把握盤勢修正契機，採取逢低...

台股科技ETF 走路有風

受惠輝達（NVIDIA）財報優於預期，推升AI供應鏈上漲。台股昨（20）日在台積電領軍下，收盤大漲846點，為史上第二大...

輝達財報再度引爆市場焦點 含「輝」量ETF受關注

AI伺服器龍頭NVIDIA公布第3季財報，營收突破570億美元、年增62%，並預估下一季營收上看650億美元，全面優於市...

輝達消除AI烏雲！0050規模站上9,000億元 兆元大關蓄勢待發

輝達（NVIDIA）財報亮眼破除AI泡沫疑慮，元大台灣50（0050）自10月15日創下8,000億新高後，在買氣與台股...

0050、00878、0056...下跌到哪裡該加碼？專家教學3時機：別加在最高點

市場跌多少要加碼？這三檔 ETF 的數據直接給你答案 昨天跟各位分享0050短期回檔統計圖，指出當短期回檔在-5%~-8%區間時會出現回彈，今天就看到反彈860點（3.24%），看不懂數字的人，只會

