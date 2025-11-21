快訊

標普500指數上演4月以來最大逆轉 原因為何？

11月颱風出現機率略上升 他曝關鍵原因：颱風季變長、強度變強

太子集團跨國洗錢案「串滅證三人組」遭押...凌晨上囚車畫面曝

台股科技ETF 走路有風

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

受惠輝達（NVIDIA）財報優於預期，推升AI供應鏈上漲。台股昨（20）日在台積電領軍下，收盤大漲846點，為史上第二大單日漲點。法人表示，12月仍有降息機率，預期短期資金仍維持寬鬆態勢，其中看好科技AI類股，建議可選擇台股科技ETF參與上漲契機。

剔除槓桿型台股ETF，觀察昨日台股ETF單日前十強績效全數優於大盤，其中：主動統一台股增長（00981A）、元大富櫃50、中信上櫃ESG 30、國泰台灣科技龍頭、野村臺灣新科技50、元大電子、永豐智能車供應鏈等，漲幅達3.5%以上，當中以台股科技型ETF居多，表現亮眼。

摩根大美國領先科技主動式ETF（00989A）產品經理溥琪琳表示，輝達最新一季財報，再度優於市場預期，繳出季營收570億美元，年增62%的佳績；毛利率維持高檔在73%。下季營收指引更首次突破600億美元。

溥琪琳指出，AI領頭羊獲利強勁，產業動能不減：輝達營運成長主要來自資料中心業務，穩定且強勁的獲利能力，讓公司能持續投入新產品研發與技術迭代，進一步推動AI產業的長期成長動能。其實，除輝達GPU不斷推陳出新，包含xAI推出Grok 4.1、Google發Gemini 3，大型模型再度進化，顯示 AI 技術仍在快速推進。

溥琪琳認為，AI仍處於早期加速階段，距離成長高峰仍有相當空間。因此，投資布局不必只集中在輝達本身，整體AI供應鏈包括伺服器、網通、記憶體與AI相關軟體服務都將是下一階段值得關注的領域。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政強調，台灣科技創新題材商機多元，觀察過去三年，有許多科技股年度漲幅都能贏過大盤及護國神山，說明投資科技股不能只聚焦特定個股，更應該主動選股掌握先機。

陳朝政分析，台股本波AI浪潮，從最前端的半導體設備、封裝測試、系統組裝乃至PCB上游材料都在營收獲利上呈現出前所未見的高成長，股價也隨基本面的改善而持續攀高，目前AI算力需求仍處嚴重不足狀態，未來AI算力建置將持續帶動台股科技版塊整體獲利持續成長。整體而言，AI熱潮尚未削減，資金仍將持續圍繞在AI族群輪動，2026年投資台股建議還是以AI科技創新做為布局主軸。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

市場怎麼看？輝達台灣總部擬落腳北士科 4關鍵看外商扎根布局

台股大漲846點外資僅買超131億元 買賣超冠軍竟「都是金融股」

「2檔個股」成指數勁揚關鍵 今貢獻台股漲點合計超過500點

台股創史上第2大單日漲點！記憶體股卻坐雲霄飛車 南亞科、華邦電大跌

相關新聞

高含「輝」海外ETF 利多

AI晶片龍頭輝達財報及展望報喜，盤後股價漲6%，帶動高含「輝」海外ETF表現。法人建議，投資人把握盤勢修正契機，採取逢低...

台股科技ETF 走路有風

受惠輝達（NVIDIA）財報優於預期，推升AI供應鏈上漲。台股昨（20）日在台積電領軍下，收盤大漲846點，為史上第二大...

刷新ETF紀錄 0050規模衝上9,000億

台股近日再上演大怒神行情，逢低買盤進場布局，加上輝達財報亮眼破除AI泡沫疑慮，昨（20）日強彈逾800點，收復27,00...

輝達財報再度引爆市場焦點 含「輝」量ETF受關注

AI伺服器龍頭NVIDIA公布第3季財報，營收突破570億美元、年增62%，並預估下一季營收上看650億美元，全面優於市...

輝達消除AI烏雲！0050規模站上9,000億元 兆元大關蓄勢待發

輝達（NVIDIA）財報亮眼破除AI泡沫疑慮，元大台灣50（0050）自10月15日創下8,000億新高後，在買氣與台股...

0050、00878、0056...下跌到哪裡該加碼？專家教學3時機：別加在最高點

市場跌多少要加碼？這三檔 ETF 的數據直接給你答案 昨天跟各位分享0050短期回檔統計圖，指出當短期回檔在-5%~-8%區間時會出現回彈，今天就看到反彈860點（3.24%），看不懂數字的人，只會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。