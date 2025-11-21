台股科技ETF 走路有風

受惠輝達（NVIDIA）財報優於預期，推升AI供應鏈上漲。台股昨（20）日在台積電領軍下，收盤大漲846點，為史上第二大單日漲點。法人表示，12月仍有降息機率，預期短期資金仍維持寬鬆態勢，其中看好科技AI類股，建議可選擇台股科技ETF參與上漲契機。

剔除槓桿型台股ETF，觀察昨日台股ETF單日前十強績效全數優於大盤，其中：主動統一台股增長（00981A）、元大富櫃50、中信上櫃ESG 30、國泰台灣科技龍頭、野村臺灣新科技50、元大電子、永豐智能車供應鏈等，漲幅達3.5%以上，當中以台股科技型ETF居多，表現亮眼。

摩根大美國領先科技主動式ETF（00989A）產品經理溥琪琳表示，輝達最新一季財報，再度優於市場預期，繳出季營收570億美元，年增62%的佳績；毛利率維持高檔在73%。下季營收指引更首次突破600億美元。

溥琪琳指出，AI領頭羊獲利強勁，產業動能不減：輝達營運成長主要來自資料中心業務，穩定且強勁的獲利能力，讓公司能持續投入新產品研發與技術迭代，進一步推動AI產業的長期成長動能。其實，除輝達GPU不斷推陳出新，包含xAI推出Grok 4.1、Google發Gemini 3，大型模型再度進化，顯示 AI 技術仍在快速推進。

溥琪琳認為，AI仍處於早期加速階段，距離成長高峰仍有相當空間。因此，投資布局不必只集中在輝達本身，整體AI供應鏈包括伺服器、網通、記憶體與AI相關軟體服務都將是下一階段值得關注的領域。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政強調，台灣科技創新題材商機多元，觀察過去三年，有許多科技股年度漲幅都能贏過大盤及護國神山，說明投資科技股不能只聚焦特定個股，更應該主動選股掌握先機。

陳朝政分析，台股本波AI浪潮，從最前端的半導體設備、封裝測試、系統組裝乃至PCB上游材料都在營收獲利上呈現出前所未見的高成長，股價也隨基本面的改善而持續攀高，目前AI算力需求仍處嚴重不足狀態，未來AI算力建置將持續帶動台股科技版塊整體獲利持續成長。整體而言，AI熱潮尚未削減，資金仍將持續圍繞在AI族群輪動，2026年投資台股建議還是以AI科技創新做為布局主軸。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。