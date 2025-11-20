輝達財報再度引爆市場焦點 含「輝」量ETF受關注

AI伺服器龍頭NVIDIA公布第3季財報，營收突破570億美元、年增62%，並預估下一季營收上看650億美元，全面優於市場預期。受惠全球AI基礎建設投資加速，NVIDIA資料中心營收更攀上512億美元的歷史新高、年增66%，盤後股價漲6%。

根據CMoney統計截至11月18日，5檔高「含輝量」海外股ETF，輝達占比由高至低依序為富邦未來車(00895)、中信美國創新科技(009801)、國泰智能電動車(00893)、台新標普科技精選(009807)、凱基全球菁英55(00926)，持股比重分別是21.94%、16.42%、15.41%、14.56%、13.96%。

富邦未來車（00895）ETF經理人王素珍指出，NVIDIA財報亮眼不僅強化科技股投資情緒，更透露美國大型企業在AI、雲端、高速運算等領域的獲利能見度仍相當明確。AI伺服器、資料中心與雲端資本支出正推動下一輪科技創新周期，而此趨勢已深度反映在 NASDAQ-100與標普500指數成分股的獲利展望中。

近期市場出現明顯調整，投資人紛紛拋售大型科技股，主因在於擔憂企業在競逐全球最強AI模型的過程中，於資料中心、晶片及其他基礎設施投入過多，短期難以看到回報。然而，輝達最新公布的財報再度超越市場預期，有望緩解過去幾周蔓延的AI 泡沫疑慮。

法人建議，投資人把握盤勢修正契機，採取逢低分批布局策略，關注科技型相關ETF或基金，同時參與AI科技股所帶來的中長期成長機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。