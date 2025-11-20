0050、00878、0056...下跌到哪裡該加碼？專家教學3時機：別加在最高點

市場跌多少要加碼？這三檔 ETF 的數據直接給你答案

昨天跟各位分享0050短期回檔統計圖，指出當短期回檔在-5%~-8%區間時會出現回彈，今天就看到反彈860點（3.24%），看不懂數字的人，只會加在最貴的位置啦。

廢話不多說，用圖表來解釋：不同產品都有短期回檔的最佳加碼點，跌越多賺越多不是重點，重點是加碼要加在「有效率的位置上」，我以最多投資人持有的三檔來說明：

0050（市值型）短期回檔時

最佳報酬率：-7%時加碼 累積資產效率：-5%~-7%時持續投 目前回檔比例：-2.06%

0056（高息型）短期回檔時

最佳報酬率：-8%時加碼 累積資產效率：-6%~-8%時持續投 目前回檔比例：-3.56%

00878（高息型）短期回檔時

最佳報酬率：-5%時加碼 累積資產效率：<-5%持續投 目前回檔比率：-2.33%

是不是超簡單就懂了，何時加碼會有最棒的長期累積績效?如果只懂定期定額那只會了一部分，懂得何時該適時加碼才能進一步推升績效。

◎本文內容已獲 股魚 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。