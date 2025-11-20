聽新聞
0:00 / 0:00
0050、00878、0056...下跌到哪裡該加碼？專家教學3時機：別加在最高點
市場跌多少要加碼？這三檔 ETF 的數據直接給你答案
昨天跟各位分享0050短期回檔統計圖，指出當短期回檔在-5%~-8%區間時會出現回彈，今天就看到反彈860點（3.24%），看不懂數字的人，只會加在最貴的位置啦。
廢話不多說，用圖表來解釋：不同產品都有短期回檔的最佳加碼點，跌越多賺越多不是重點，重點是加碼要加在「有效率的位置上」，我以最多投資人持有的三檔來說明：
0050（市值型）短期回檔時
最佳報酬率：-7%時加碼
累積資產效率：-5%~-7%時持續投
目前回檔比例：-2.06%
0056（高息型）短期回檔時
最佳報酬率：-8%時加碼
累積資產效率：-6%~-8%時持續投
目前回檔比例：-3.56%
00878（高息型）短期回檔時
最佳報酬率：-5%時加碼
累積資產效率：<-5%持續投
目前回檔比率：-2.33%
是不是超簡單就懂了，何時加碼會有最棒的長期累積績效?如果只懂定期定額那只會了一部分，懂得何時該適時加碼才能進一步推升績效。
◎本文內容已獲 股魚 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言