00955是巴菲特送給投資人最後的大禮！達人：成分股將5大商社全包了

聯合新聞網／ 財經雪倫
過去五年，波克夏在日本五大商社的年化回報率超過30％，總投資金額達200億美元。日股示意圖。歐新社
前幾天滑手機看到巴菲特給股東的最後一封信。巴菲特在信裡提到，他1930年出生時就像中了樂透：健康、聰明、白人、男性、在美國。

他在信的結尾提到「慎重的選擇你的英雄然後模仿他們。你永遠不會完美但總能變得更好。」我們雖然不如巴菲特般幸運出生在美國，但我們可以模仿他的做法讓我們變得更好！

怎麼做？在今年的波克夏股東大會上，巴菲特明確表示將長期持有日本五大商社五十年不賣，無論市場如何變動它們都會是波克夏長期的核心資產。

過去五年，波克夏在日本五大商社的年化回報率超過30％，總投資金額達200億美元。

巴菲特說：「真希望當初投的是1000億美元，而不是200億（美元）。」由此可見巴爺爺即使已屆95歲還是有人性貪婪的一面，巴爺爺是反映至少未來50年很看好日本市場啦。

我一向視巴菲特為偶像，當年知道他入手五大商社時我就很想跟著股神入手。

但當時沒有相關的產品可以買，除非我買日股，但我又不想為了喝牛奶養頭牛。

於是這件事我就一直擱在心上，直到最近看到巴菲特給股東的最後一封信，讓我意識到這是巴菲特在退休前送的一份大禮，人總是在離別的時候才想起對方的好、當年的苦口婆心。

於是我找了一下資料看看巿場有沒有針對五大商社發行的產品，雖然跟不上當年巴菲特布局的時機，但我想應該也為時不晚吧？再怎麼會藏還是被我找到了吧！

00955 中信日本商社

追蹤「NYSE FactSet日本商社及批發指數」

白話講選股邏輯：選50檔高度參與日本商社及批發產業的股票

既然我們要追隨巴爺爺的腳步，就要檢驗00955成分股是不是有五大商社：

三菱商事：約14%

三井物產：約14%

伊藤忠商事：約13%

丸紅：約12%

住友商事：約10%

(巴菲特持有的五大商社持股00955合計65%)

大家最在意的績效：

今年以來報酬21.86%

近六個月報酬15.00%

近六個月報酬16.50%

(資料日期：2025/10/31)

買股就是為了要獲利，從績效表現來看只能說薑還是老的辣，股神真不是蓋的！

雖然我們没辦法跟他同時進場享受跟他一樣高的報酬但他退休前就直接送一份大禮了。這天下掉下來的禮，如果不接會不會有點可惜呢？

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

巴菲特 日本 波克夏 成分股 00955中信日本商社

財經雪倫

