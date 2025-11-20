坐擁輝達、台積電雙霸主 統一00988A大漲4.4%稱王

輝達(NVIDIA)財報成為超級救世主！不只美股那斯達克指數收漲，台股加權指數20日大漲846.24點，收復5日均線，站回27,426.36點，台積電（2330）股價上漲4.3%，收在1,455元；統計主動式ETF中，布局全球的統一00988A為最大贏家，收盤大漲4.4%，奪下同類型商品的漲幅排行榜冠軍。

台股一片紅通通，不僅權值股王台積電收復5日及10日均線，13檔主動式ETF中更多達10檔收紅，其中最亮眼的就是11月初才剛掛牌上市的主動統一台股增長（00981A），在持股輝達、Google、台積電、台光電等聯手大漲助威下，收盤大漲4.4%，不僅漲贏大盤，更高居主動式ETF漲幅第一名。值得注意的是，規模王主動統一台股增長收盤漲幅達4.13%，位居漲幅排行榜第二名。

ETF達人指出，根據三竹股市App顯示，主動式ETF中表現最強勁的前兩名，全數都是統一投信旗下的主動式商品，可見其主動操盤團隊的實力。不過也提醒投資人，除了趁拉回時進行分批布局外，長線持有才有機會成為最後贏家。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。