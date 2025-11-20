快訊

直擊Google最新台灣士林辦公室、實驗室！Logo藏台灣工程師心血、電力還能送回台電

網友恐嚇在全台部分校園、鄭麗文住家放炸彈 點名殺光舔共藍白學生

言情小說時代落幕！萬達盛熄燈 席絹「最後情書」宣告封筆、于晴也說再見

坐擁輝達、台積電雙霸主 統一00988A大漲4.4%稱王

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
主動式ETF20日漲幅(%)前五名。（資料來源：三竹股市App，統計期間為2025/11/20收盤價）
主動式ETF20日漲幅(%)前五名。（資料來源：三竹股市App，統計期間為2025/11/20收盤價）

輝達(NVIDIA)財報成為超級救世主！不只美股那斯達克指數收漲，台股加權指數20日大漲846.24點，收復5日均線，站回27,426.36點，台積電（2330）股價上漲4.3%，收在1,455元；統計主動式ETF中，布局全球的統一00988A為最大贏家，收盤大漲4.4%，奪下同類型商品的漲幅排行榜冠軍。

台股一片紅通通，不僅權值股王台積電收復5日及10日均線，13檔主動式ETF中更多達10檔收紅，其中最亮眼的就是11月初才剛掛牌上市的主動統一台股增長（00981A），在持股輝達、Google、台積電、台光電等聯手大漲助威下，收盤大漲4.4%，不僅漲贏大盤，更高居主動式ETF漲幅第一名。值得注意的是，規模王主動統一台股增長收盤漲幅達4.13%，位居漲幅排行榜第二名。

ETF達人指出，根據三竹股市App顯示，主動式ETF中表現最強勁的前兩名，全數都是統一投信旗下的主動式商品，可見其主動操盤團隊的實力。不過也提醒投資人，除了趁拉回時進行分批布局外，長線持有才有機會成為最後贏家。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 ETF
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

輝達財報超預期！法人：半導體仍處於上升周期 建議買這類主題型ETF

輝達財報太瘋狂 營收創新高 盤後股價漲6%！黃仁勳：雲端GPU賣光 Blackwell業績爆表

輝達財報／上季營收狂飆62% 估本季650億美元超預期 盤後漲5%打臉空頭

輝達財報優於預期 盤後股價勁揚

相關新聞

主要配置0050用00935當積極部位！而女友第一檔就買00940現想進00891？

理財越來越普及，但情侶間若投資觀念不同，往往比挑股票還複雜。一名網友分享，他的女友因同事帶動開始接觸ETF，卻因為「愛問建議、結果又惱羞」而讓兩人多次冷戰。從00940，到最近的00891，投資反而成

00945B債息7.7％狠甩高股息！三大優勢：債息高、現流穩、免稅額

台股持續維持在高檔區間，指數多次挑戰歷史位置，成交量與族群輪動也明顯加快。指標股上漲時，市場樂觀情緒升溫；但波動放大的日子同樣不少，美股科技股大幅拉回、聯準會談話偏向審慎，都讓投資人開始重新檢視手上部

輝達財報後科技股飆漲…Fed政策不明！投等債Q4吸金930億美元

台股今天（20日）盤中雖然受到輝達（NVIDIA）財報激勵，一度勁揚超過850點，但盤中指數一度從高點快速回落將近200點。市場人士表示，在AI變現能力受到質疑、加上聯準會（Fed）政策路徑模糊不清的

0050不是穩賺不賠為什麼要買？迷思與懷疑：經濟自然發展的智慧

關於0050的幾個迷思與懷疑 有很多人對於0050的抗拒來自於不了解，一方面覺得這檔ETF波動比較大是缺點，另一方面又覺得很多人推薦的理由太過美化0050。 我想很多人應該也是這樣，一方面在想配息

主動式台股 ETF 夯、科技型看俏 受益人規模雙高

台灣每兩人就有一人投資台股ETF，尤以今年5月甫問世的主動式台股ETF更是火熱，統計自5月以來，主動式台股ETF受益人與...

主動式台股 ETF 投資人新寵 受益人規模月月高

台灣每兩人就有一人投資台股ETF，2025年5月甫問世的主動式台股ETF更是火熱，統計自5月以來，主動式台股ETF受益人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。