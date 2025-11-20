美國科技巨頭最新財報再度引爆市場焦點 高含「輝」ETF 受惠大

美國科技巨頭最新財報再度引爆市場焦點。AI伺服器龍頭NVIDIA公布2026會計年度第3季財報，營收突破570億美元、年增62%，並預估下一季營收上看650億美元，全面優於市場預期。受惠全球AI基礎建設投資加速，NVIDIA資料中心營收更攀上512億美元的歷史新高、年增66%，顯示雲端GPU與高效能運算需求持續強勢。盤後股價漲6%。

根據CMoney統計截至11月18日，五檔高「含輝量」海外股ETF，輝達占比由高至低依序為富邦未來車（00895）、中信美國創新科技（009801）、國泰智能電動車（00893）、台新標普科技精選（009807）、凱基全球菁英55（00926），持股比重分別是21.9%、16.4%、15.4%、14.5%、13.9%。

富邦未來車ETF（00895）經理人王素珍指出，NVIDIA財報亮眼不僅強化科技股投資情緒，更透露美國大型企業在AI、雲端、高速運算等領域的獲利能見度仍相當明確。AI伺服器、資料中心與雲端資本支出正推動下一輪科技創新周期，而此趨勢已深度反映在NASDAQ-100與標普500指數成分股的獲利展望中。

近期市場出現明顯調整，投資人紛紛拋售大型科技股，主因在於擔憂企業在競逐全球最強AI模型的過程中，於資料中心、晶片及其他基礎設施投入過多，短期難以看到回報。然而，輝達最新公布的財報再度超越市場預期，有望緩解過去幾周蔓延的AI泡沫疑慮。

在此背景下，建議投資人把握盤勢修正契機，採取逢低分批布局策略，關注科技型相關ETF或基金，同時參與AI科技股所帶來的中長期成長機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。