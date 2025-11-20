主要配置0050用00935當積極部位！而女友第一檔就買00940現想進00891？

理財越來越普及，但情侶間若投資觀念不同，往往比挑股票還複雜。一名網友分享，他的女友因同事帶動開始接觸ETF，卻因為「愛問建議、結果又惱羞」而讓兩人多次冷戰。從00940，到最近的00891，投資反而成了感情磨損來源，引起不少網友大吐苦水。

原PO表示，自己投資六年，主要配置0050、VT、00935與QQQ，也鼓勵女友試著每月小額定期投入。女友起初是被同事影響，第一檔就買了00940，後來發現績效不佳，自己也氣得罵不停。這半年女友更常詢問原PO投資建議。

然而原PO也無奈指出，每次他給出認真分析，女友卻往往做出相反選擇。例如4月全面大跌時他建議買大盤或科技股，女友卻跑去買配息ETF；看他00935、0050帳面翻紅後不開心，甚至爆氣冷暴力好幾天。近期女友看到00891配息年化12％又想買，原PO提醒科技型ETF不能只看配息，又被她氣炸。原PO感嘆：「要問又要生氣？那到底是要怎麼回？」

不少人看完原PO經歷後，直言兩人投資理念落差太大，留言如「我覺得你女友蠻歡的」、「不懂投資定存就好」、「她完全不適合聊理財話題」、「震盪首撿科技型再怎麼樣也撿大盤」、「0050+VT真的穩」等。有網友也分享自身做法，例如「我女友直接把證券戶給我管」，或建議讓專家影片來協助，「叫她看周冠男的影片」。

也有不少人直接把焦點放在「相處問題」上，留言更直接、情緒更重，包括「從這件事就可以看出你女友超雷」、「建議換女友」、「想像一下你的女性長輩用這個態度對你，這就是你未來的老婆」、「女友EQ有問題，建議放生」、「會在這種事上面歡，其他事情應該也差不多吧？」甚至有人分享荒謬建議：「貼個假的給她看，只要比她慘就沒事」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。